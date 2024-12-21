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迎假期逾320萬人次旅客 LAX備戰4高峰

記者張宏/洛杉磯報導
LAX聖誕新年期間預計迎來320萬人次旅客。（LAX提供）
LAX聖誕新年期間預計迎來320萬人次旅客。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX) 正在為一年中最繁忙的時期之一做準備，寒假旅行期從12月19日星期四開始，一直持續到2025年1月2日星期四。預計客運量將超過320萬人次，高峰預計出現在12月21日、27日、30日和2025年1月2日。

洛杉磯世界機場首席營運和維護官Doug Webster表示，LAX節日季對於機場的每個人來說都是一段忙碌的時光，但機場已做好充分準備來應對旅客激增和旅行高峰。從擴建的航廈到簡化的安全操作，每項改進都是在設計時考慮到旅客，致力於機場體驗的每個部分都盡可能順暢和高效。

隨著人們出城或歡迎朋友和家人來到南加州，洛杉磯國際機場已準備好滿足1月初不斷增長的旅行需求。憑藉更多的餐飲選擇、新的目的地和增強的旅客服務，機場致力於提供無壓力的旅遊體驗。

為幫助度過繁忙的假期，旅客應起飛前至少預留兩小時。如果國際旅行，洛杉磯國際機場建議提前三小時抵達。

提前預約停車位，機場停車需求量很大，停車設施預計在最繁忙的旅行日達到滿載。請造訪 parking.flylax.com 以了解最優惠價格並提前規劃停車。停車選項可能包括免下車費率折扣，具體取決於供應情況和需求。

提前預訂停車位時，結帳時可兌換促銷代碼 PARKLAX。至少提前六小時預訂停車位的客人可享預訂折扣，包括預算停車費20%折扣；經濟停車優惠15%； P1和P7航廈普通停車場15%折扣；航廈高級停車位可享15%折扣； P7代客泊車10% 折扣。 優惠有效期限至12月31日。

旅客可透過自動@FlyLAXstats X（以前稱為 Twitter）獲得24/7交通更新。上層/出發層和下層/到達層允許路邊接送。所有停車場前15分鐘免費。

機場附近兩個手機等候區已開放，為駕駛者提供在車內等候的空間，直到乘客準備好從航廈路邊接載。這有助於減少中央航廈周圍的交通量。

洛杉磯國際機場 LAX 加州

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