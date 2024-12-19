阻止前男友騷擾 聯邦眾議員波特獲得禁制令

聯邦眾議員波特。（波特競選網站）

聯邦眾議員 波特（Katie Porter）近日獲得對抗前男友騷擾的法院禁制令。橙縣高等法院法官Elia Naqvi同意波特的陳述，前男友Julian Willis確實騷擾波特，因此給予「永久禁制令」。

波特與委任律師17日出庭，Julian Willis則未到庭，但法官確認，「應該告知他的都已經通知了」，因此最後裁定永久禁制令，不過效期只有五年。宣判後，波特不願回應媒體詢問。

從其他公開資料可以得知，波特一個月之前已經聲請到暫時禁制令，但住在新澤西的前男友聲稱，他又不住加州 ，不受禁制令管制，因此還是持續發騷擾簡訊與電子郵件。

新的禁制令要求，前男友不得再以任何方式聯繫波特與小孩，且不得接近波特。50歲的波特陳述，55歲的前男友自2024年8月至11月底持續威脅與騷擾她，發了超過1000封的電郵與簡訊，在暫時禁制令期間也沒停過。

波特在聲請書中陳述，前男友有精神與濫用問題，因此對她、小孩，家人與同事都構成無法預期的威脅。波特另外指控，前男友向媒體等散布不實傳言，造成波特的名譽受損。

至於政治生涯部分，波特放棄了連任聯邦眾議員，但在聯邦參議員初選時敗下陣來。雖然競選州長的傳聞不斷，但波特近日接受南加新聞集團訪問時表示，她會回到爾灣加大 的法學院任教，並聆聽更多意見。