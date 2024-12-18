惠提爾擬與常熟締結姐妹市 有市民反對 赴議會抗議

12月10日惠提爾市議會上，有民眾反對該市與中國常熟市締結姐妹市。（惠提爾市議會截圖）

南加州 惠提爾市（Whittier）試圖重啟與中國江蘇省常熟市姐妹城市項目，遭到社區部分民眾反彈，近日有民眾出席惠提爾市市議會抗議。

根據聖蓋博 谷先驅報（San Gabriel Valley Tribune），惠提爾市政經理Brian Saeki強調，城市嘗試重啟更廣範圍的姐妹城市項目，並不針對與常熟市締結姐妹市。但有不少民眾出現在10日的市議會，對兩市締結姐妹市表示反對。

根據惠提爾市「公園與娛樂社區服務部」主任Virginia Santana，兩市姐妹市合作開始於1994年。當時常熟市來信詢問惠提爾市是否有興趣締結姐妹市。之後，兩市偶有參觀往來和筆友項目，以及試行教師交換項目，2016年兩市交流關係停止。如今惠提爾市的市議員都不曾在1994年市議會任職。

在10日晚市議會上，越南 戰爭老兵Larry McMillan對兩市締結姐妹市表示反對。他說，「在中國，沒有一個城市可以不在北京中央政府的控制和指揮下進行文化交流。」他說，「這是獨裁的木馬。世界上有很多城市可以選擇成為姐妹城市，為何不從其他自由世界選擇？」反對者還提出，今年早些時候，印第安納州通過HB1120，其中包括禁止該州與任何美國敵國包括中國的城市締結姐妹市的條例。反對與中國城市結盟的大背景是當下美中關係緊張。

不過也有民眾認為，有機會與中國對話以及建立文化連結很重要。

惠提爾市副市長Cathy Warner表示，市議會應對兩市的連結進一步評估，提議市長Joe Vinatieri和市議員Mary Ann Pacheco組建臨時委員會對此進行評估。