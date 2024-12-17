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看家護院好犬雙刃劍 飼主要多了解狗性

記者楊青／洛杉磯報導
XL惡霸犬咬死主人後，被警員帶走。（取自FOX 5）
XL惡霸犬咬死主人後，被警員帶走。（取自FOX 5）

南加近期連續發生多起狗咬死、咬傷自家人的惡性事件。肇事狗與受害人多年相處，彼此熟悉，但突然獸性大發，造成包括5歲華人女童在內三個家庭兩人死亡、多人受傷，震驚華洋社區。

「造成三起傷亡事故的至少六隻狗，均為大型犬，且均屬凶猛剛烈型犬種」，南加資深訓狗師、美國純種狗協會好狗公民評估員楊潮明表示，其中一起事件中的XL惡霸犬，俗稱「美國大型鬥犬」，這種狗本來就是專門培養來打架，如同鬥雞中使用的鷄種，原始選種和培育特別注重凶猛和力量。它的一個特徵，是寬大顎部，牙齒咬力可高達300磅，形同粉碎機，而且它一旦咬住，絕不輕易放開。人一旦被它咬住，通常非死即重傷，咬斷大腿骨根本不在話下。

楊潮明表示，鬥牛獒犬咬傷力同樣非常強大，該犬種在古羅馬時代用來打仗攻擊對手，將對方置於死地，是它們攻擊特性。他表示，這些大型猛犬平常對主人和自家人很忠誠友好，不過一旦其原始獸性發作，高度危險。

加州忠犬俱樂部（K9nyou）負責人、美國養犬俱樂部裁判和教練Leo Lu則表示，此次導致5歲華童不幸喪生的羅威納，本身是一種非常好的狗種，這大概也是今年南加州很多華洋家庭飼養這種狗幫忙看家護院的原因，「但看家護院的好狗也是一把雙刃劍」，他說，幫你看家護院很凶猛的狗，也可能會傷到養它的自家人。

Leo表示，羅威納比德國牧羊犬更加凶猛，它平常很少叫，但一旦發起攻擊，力量極大；它還有一個很大的特點，是階級地位非常強，它通常只聽一個主人的話，很多情況下羅威納對小朋友很好，但不少羅威納更像軍人，只聽長官的話，對同輩和下級不放在眼中，包括自家平常一起玩耍的孩子。

根據美國疾病預防與控制中心統計，全美每年平均43人死於狗咬傷和攻擊。洛杉磯縣動物控制與人道執法部門警官Susie Blackburn特別提醒，每隻狗都有自己特質，除它的品種外，生長環境和成長經歷也對牠們的性格和脾氣產生重大影響，民眾與狗狗朝夕相處，必須多加瞭解。

南加 加州 洛杉磯

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