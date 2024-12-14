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千橡市狠父將女兒打成植物人 被判囚終身

范杜拉訊
28歲的千橡市（Thousand Oaks）居民亞歷山大（Tekquan Alexander）被判終身監禁。（范杜拉縣檢察官辦公室）
28歲的千橡市（Thousand Oaks）居民亞歷山大（Tekquan Alexander）被判終身監禁。（范杜拉縣檢察官辦公室）

范杜拉縣（Ventura County）檢察官辦公室發布信息，南加州一名父親因毆打其女兒至植物人，近日被判終身監禁。

28歲的千橡市（Thousand Oaks）居民亞歷山大（Tekquan Alexander）上個月對包括折磨、毆打造成兒童肢體傷害等指控被判有罪。根據檢察官辦公室消息，2021年，亞歷山大在感恩節期間對其4歲女兒Alani毆打多次，在11月29日，亞歷山大對Alani的暴力達到頂點，當晚在Alani上床睡覺後，他用皮帶和電子擴音線長時間抽打她，直到Alani在臥室中沒有了知覺。Alani之後被送往當地醫院，又通過醫療直升機轉送往洛杉磯兒童醫院救治。

根據檢察官辦公室資料，Alani被診斷有多處重大傷害，包括腦部損傷、腦部積血、脊椎壓力、骨折及多處挫傷和瘀青。

本案檢察官Rikole Kelly說，「本周五是Alani的生日，雖然任何刑罰也無法挽回她今生所面臨的挑戰，她的家人了解到施暴者可能這輩子都要在監獄度過，是對爭取Alani正義的一點小禮物」。

檢察官表示，在Alani被施暴後的三年，她呈癱瘓、植物人的狀態。目前她依然隨時需要醫療照看，日常行動需要人幫助。

亞歷山大在12日被判終身監禁可以假釋，檢方並未說他何時可以申請假釋。

加州 監獄 南加

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