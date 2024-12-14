海關易起疑 律師：避免開學後才回校

南加大資料照片。（美聯社）

多所美國大學一連串發布的緊急通知，讓不少中國留學生對返鄉望而卻步。對於留學生簽證 和入境的風險性，南加移民 律師許俊良表示，學生更應該考量的是移民官對自身學生狀態的真實性評估，盡量避免在開學後才返美。

許俊良表示，川普 近來公開發表了一些可能在上任後推出的行政命令，但目前為止還沒有提到旅行禁令。大部分的正規學校在川普上任之前就已經開學了。學校的用意並不完全針對川普上任後潛在的政策風險，更多的是善意提醒學生應該在正常時間返回學校。國際學生在入境海關時，更多的是評估學生學習的真實性，假設在開學後才入境，學生很可能延誤正常的上課時間，這就會大大增加海關對其學生身分的揣測。

南加大在通知中表示，入境遇到問題需要協助的學生可以上網至USC Immigration Clinic（uscimmigrationclinic.org/urgent-information/）求助，或撥打1-213-740-7435洽詢。許俊良表示，通常來講，關進「小黑屋」是禁止使用手機的，如果到了聯繫學校的那一步，多半是移民官對當事人本身的學生狀態有疑慮。所以一旦遇到盤查，當事人能否提供完整的證明資料，將成為評估考量的重要因素，比如說卡著開學時間點回美，是否已和學校或導師進行溝通、是否已完成選課等充分證明上學的真實性。

針對F-1簽證過了有效期需要續簽的學生來說，許俊良表示，審核簽證和美中關係是否緊張關聯性還是很大。近期根據客人的反饋，簽證還是比較好通過的。川普上任之後，簽證可能會朝著收緊的方向走。好比近期川普聲明稱要限制在美出生小孩的公民權，想要在憲法上推翻難度會比較大，但行政命令上則可以變相從簽證或者搭機上入手。面對簽證收緊的可能性，聲譽比較好的學校會有比較完善的應對措施和保護學生方式，而一些語言學校、宗教學校等本身可能就是移民局的重點「關照對象」，因此學生應當更加重視簽證及入境的風險性。