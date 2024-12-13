行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

近年車禍糾紛頻傳，行車記錄器成為許多車主仰賴的「電子證人」。然而，要作為法庭證據，行車記錄器畫面必須滿足三大要件：需證明影像來源、限於公共場所拍攝，以及內容須與案情相關。

執業多年的律師劉龍珠，日前剖析行車記錄器影像作為法庭證據的關鍵要素，提醒車主若無法符合前述三項要求，恐淪為「無效證據」。

劉龍珠指出，行車記錄器影像要具備法律效力，首要條件是車主須證明影像來源。「必須提供購買證明、確認設備運作正常，並能說明影片如何導出」，若無法證實影像來源，恐遭法院駁回。他舉例，若行車記錄器屬於第三方所有，且該人無法出庭作證，將影響證據效力。「假設張姓車主的行車記錄器拍下事故畫面，但本人因故無法到庭說明影片導出過程，這段影像就可能不被採信。」

其次，拍攝內容僅限公共場所。劉龍珠解釋，若車禍發生在公共道路，影像可作為證據；但若涉及私人住宅範圍，恐引發隱私爭議。「例如有人違規停在私人院子被拍，這類影像在法律上就有爭議。」

此外，影像內容須與案情具關聯性。「行車記錄器最常用於兩類案件：交通事故糾紛和車輛遭破壞的刑案」，劉龍珠表示，完整的影像不僅有助警方調查真相，更可作為與保險 公司談判籌碼。劉龍珠分享親身經歷，有次他參加活動，放在停車場的保時捷被砸，但旁邊朋友的特斯拉 ，卻沒有被入侵。劉龍珠的朋友認為，原因是特斯拉配備全天候監控系統「即哨兵模式」，有嚇阻效果。劉龍珠說，這突顯行車記錄器除可事後取證，預防功能也不容忽視。

值得注意的是，即使影像不符合法庭證據要件，仍具參考價值。「許多人事發當下太過緊張，細節記憶模糊，看了影片後，才能完整回憶當時狀況」，劉龍珠解釋，這對釐清案情有幫助。影像作為證據，雖有條件限制，但這是所有法庭證據的共同標準，並非針對行車記錄器。「安裝行車記錄器百利而無一害，關鍵是要做好日常維護和存檔管理」，他建議車主定期檢查設備是否正常運作，必要時才能派上用場。

富達保險資深風險規畫師游蕙綾指出，行車記錄器在車禍理賠中，扮演重要角色。她表示，行車記錄器的影像能夠提供事故發生前、發生時及發生後的客觀記錄，有助釐清事故責任。特別是在證人陳述存矛盾或模糊不清的情況下，這些影像資料，能夠成為重要的佐證，顯著增強理賠成功率。

游蕙綾特別建議商用車輛，尤其是大巴士和大卡車業主安裝行車記錄儀。她解釋，這類商用車輛的保險費用通常較高，但許多保險公司對安裝行車記錄儀的商用車輛，提供顯著的保費 優惠。她分享一個案例：有經營運輸卡車車隊的客戶，原本因車隊規模和事故風險較高，而需負擔高額保費，但在安裝行車記錄儀後，保費降低約15%，每年節省數萬美元的保險成本。

游蕙綾強調，對需要長時間在路上運行的商用車輛而言，行車記錄儀不僅是風險管理工具，也是節約保險成本的有效方式，是商用車輛業主的一項明智投資。