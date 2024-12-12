HOA費3年暴漲50% 華人叫苦：工資增幅根本趕不上

陳先生住在鮑爾溫公園市一個門禁小區。(陳先生提供)

近幾年，在通貨膨脹的大環境下，除各種飛漲物價，還有社區物業委員會（Homeowners Association，HOA）管理費。南加橙縣 居民李先生，近日收到HOA信件通知，稱明年要漲物業費。李先生表示，他2023年購買這處房產至今，每月物業費從290元上漲至2025年的427元，三年漲幅近50%，讓他叫苦不迭。還有華女 指出，HOA費用新年要漲20%，幅度讓她難接受。

南加爾灣張小姐近日收到HOA信件，稱明年1月起，她的康斗屋每月HOA費用上漲至474元。(張小姐提供)

李先生表示，他的房產位於橙縣爾灣 市的一個小區，該小區主要由獨棟屋和康斗屋（Condo）組成。他在2023年購買這裡的一個兩居室康斗屋，當時的HOA費每月為290元。2024年，HOA費上漲到356元。如今HOA來信稱，2025年1月起，費用將調漲至427元。李先生說，每月400多元的物業費，對他來說是一筆不小開支。他說，每年的工資增長，根本趕不上物價、HOA管理費的增長。

同樣感受到HOA費用增長壓力的，還有爾灣市華女張小姐。她近日收到HOA信件，稱2025年1月起，她的康斗屋每月HOA費用上漲至474元。信上說，「此次漲價幅度為20%。主要緣由是更高的儲備金需求，以及設施花費。」

張小姐對此表示，「說漲價就漲價，並且說漲多少就漲多少。每年要是5%的漲幅就算了，一下漲20%，說來就來。」她表示，2019年購買此處房產時，HOA費用每月為300元。「以後再也不能買有HOA的房子。」

爾灣李先生的康斗需要向兩個HOA繳納費用，日前HOA來信，2025年1月起費用均調漲。(李先生提供)

家住洛杉磯縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的陳先生表示，這幾年他住的小區物業費也是每年都在漲，但漲幅可以接受。2021年時，每月物業費為275元，2024年為340元，目前還未收到明年的估價，但大概率還是要漲。

雖然物業費每月是不小開支，並且每年都有漲價，但陳先生認為，居住在有HOA的小區也有好處。例如統一管理小區環境，比較美觀，小區游泳池保養得當，小區配有保安，較為安全。陳先生表示，一些房屋修繕也可以找物業。今年早些時候下大雨，房頂漏雨，是HOA派人來免費檢修，房子裡面有白蟻，HOA也可以幫忙解決。陳先生表示，不過也有鄰居認為，受HOA管制太多，例如不能隨意在家門口種植花草等。

對HOA物業費連連漲價問題，房產管理業者吳程遠表示，HOA本就是由屋主組成，每位業主都有權利通過選舉成為HOA一員。他認為，HOA每年決定增長管理費，有其合理緣由，包括修繕費用增加、管理費增加或儲備金不足等原因。每個HOA都有兩個帳戶，一個是日常開銷帳戶，一個是存儲帳戶，以應對未來可能的緊急事件。