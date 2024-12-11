我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

無合法身分恐遭調查遣返 律師：可尋求補救措施

記者邵敏／洛杉磯報導
很多華人合法入境美國，但身分過期，現在恐面臨遞解出境。（記者邵敏／攝影）
很多華人合法入境美國，但身分過期，現在恐面臨遞解出境。（記者邵敏／攝影）

面對目前的大環境，無合法身分的華人移民恐遭遇執法機構的調查、遣返。南加律師劉龍珠接受本報採訪，詳細解答各種處境的不同應對方式。

問：如果目前身分不合法，是否會立刻遭遇逮捕或遞解出境？

答：未必。移民執法機構通常會根據執法優先級、個案事實、以及資源分配，決定是否針對特定個人採取執法行動。但當事人如果沒有合法身分，意味著始終面臨執法部門介入的可能性。

面對這種情況，建議當事人應立即聯繫有執照的移民律師、或政府認可的非營利法律援助機構，評估適合自己的補救措施，比如申請身分調整、庇護、U簽證（犯罪受害者協助執法）、T簽證（人口販運受害者）、家庭關系調整身分、撤銷遞解令、取消遞解、童年入境暫緩遣返計畫（DACA）、以及臨時保護身分（TPS）等。

問：簽證已過期或當前身分失效，是否仍有機會獲得合法身分？

答：根據個人情況、逾期滯留時間的長短、是否有美籍或綠卡親屬、在美生活期間有無特殊情況等具體因素衡量，如果受到迫害、遭受暴力或人口販運等，可能有不同的身分補救途徑。

這些途徑包括通過家庭關係調整身分，與美國公民或永久居民配偶結婚，或由年滿21歲的公民子女為父母申請；一些特殊簽證除U簽證、T簽證以外，還包括家庭暴力受害者（VAWA）等身分申請；若當事人能證明回到原籍國將面臨迫害，可通過庇護程序獲得合法身分。此外，一些情況可申請豁免與寬減，可諮詢專業移民律師。

問：如果子女或配偶是美國公民，能否幫助避免被遣返？

答：美籍直系親屬可為當事人提供一些法律途徑獲得身分調整，或申請取消遞解。如果當事人在美連續居住10年以上，且無重大刑事紀錄，遞解將給美籍身分的家庭成員造成異常困難，這種情況就可以申請取消遞解。對於非法滯留的情況，也有部分法律允許的申請豁免，可在離境或境內申請綠卡時減少法律障礙。

問：如果當事人曾是犯罪受害者或協助過執法機關破案，會對移民身分有幫助嗎？

答：特定簽證類別如U簽證和T簽證，在鼓勵犯罪受害者協助執法部門，並為之提供合法身分途徑。獲得這些簽證往往是長期身分解決方案的第一步，最終可能獲得綠卡。建議當事人先獲取警方報告、醫療紀錄等證據，並立即諮詢專業律師，確定是否符合資格要求。

簽證 移民 綠卡

上一則

會計師：運用3妙招 賺50億也能合法省稅

下一則

全美華人防遣返熱線開通 律師劉龍珠發起 為無辜者發聲

延伸閱讀

這類華人恐被調查遣返 律師支招應對爭取留美

這類華人恐被調查遣返 律師支招應對爭取留美
華人骨肉分離、夫妻離散 南加防遣返專線開通

華人骨肉分離、夫妻離散 南加防遣返專線開通
世界揚州會洛杉磯成立 神探李昌鈺任名譽主席

世界揚州會洛杉磯成立 神探李昌鈺任名譽主席
共和黨華人參選人劉龍珠、黃美蘭 質疑票數

共和黨華人參選人劉龍珠、黃美蘭 質疑票數
劉龍珠競選加州眾議員雖敗猶榮 共和黨10年最好成績

劉龍珠競選加州眾議員雖敗猶榮 共和黨10年最好成績
角逐州眾議員 劉龍珠支持者熱情高喊「必勝」

角逐州眾議員 劉龍珠支持者熱情高喊「必勝」

熱門新聞

南加大資料照片。（美聯社）

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

2024-12-06 16:21
部分地區好市多因沒有限購，一些民眾甚至買了滿滿一購物車。（小紅書截圖）

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

2024-12-08 01:20
當局至今未透露，嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。（ABC7電視台）

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

2024-12-08 15:56
專家認為，菠菜不能重新加熱食用，恐滋生致命細菌。圖為示意圖(Pexels)

這些常吃食物不能重新加熱食用 恐滋生致命細菌

2024-12-05 17:08
在中國大陸做機票生意的張先生（左）和沈女士，11月16日在爾灣向當地警局反映情況。（記者王若然／攝影）

華女住富人區竟是老賴 遭多中國人跨國追債

2024-12-09 20:09
發生家庭犬咬死小主人悲劇的住家，位於柯汶那Palomino Dr 2500號街區一處門衛住宅區。（記者楊青/攝影）

悲劇 南加兩犬咬死自家五歲娃 苦主疑華人

2024-12-09 17:14

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機