豪宅劫案 華人租戶開槍還擊 被告1自殺3認罪

多名劫匪闖入豪宅，對華人住戶實施暴力搶劫。（取自ABC7電視台）

位於橙縣 新港灘市的新港海岸(Newport Coast)社區，今年4月曾發生暴力入室搶劫案。案發時，華人住戶向嫌疑人開槍反擊，其中1名嫌犯當場自殺身亡，另外3名嫌犯日前認罪並被判刑。

根據「橙縣紀事報」（Orange County Register）、ABC 7等多家媒體報導，包括2男1女在內的3名嫌犯，12月3日（周二）認罪，他們曾闖入一幢價值700萬美元的豪宅，進行暴力搶劫。案件發生在今年4月16日，案發地位於豪華封閉社區Vista Luci 100號街區。當日凌晨時分，多名嫌犯身穿深色衣服、戴口罩闖入屋內搶劫；事發時，包括開槍反擊的男主人、兩名女子、以及一名兒童都在家。

警方接到911報警電話，稱發生入室搶劫案；報警人指出，家中一人開槍擊 中其中一名嫌犯。槍擊發生後不久，身著戰術裝備的警員進入豪宅。警方在現場發現一名受傷嫌犯，他躺在地上，身上有多處槍傷，後被送往附近醫院搶救。警方隨後發現另一名嫌疑人，死在屋外的灌木叢中，頭部明顯有自殺槍傷。

事後，調查人員認為，這起入室搶劫案是有針對性的襲擊。刑事指控稱，被告帶繩子、綁帶，並曾試圖搶走受害人的手機，阻止他們報警。

案件發生至今已有七個多月，涉及案件的三名嫌犯日前都已認罪。現年25歲的波莫那（Pomona）男子Andrew Miguel Rosas，承認犯有入室盜竊、綁架勒索贖金或搶劫、搶劫未遂、重罪犯持槍、以及共謀等重罪。起訴書稱，Andrew曾有犯罪前科，並在青少年期間涉多起犯罪，且情節愈來愈嚴重，嫌犯Andrew被判處6年監禁。

同案被告Jose Guadalupe Hernandez現年42歲，他承認犯有入室盜竊、綁架勒索或搶劫、入室搶劫未遂和共謀等重罪，因持槍被加重判刑；Jose現被判處9年監禁。女嫌犯Bernadette Cortez，承認與Jose相同的指控，被判處6年監禁。

值得注意的是，警方發言人曾表示，調查人員了解到，嫌犯認識豪宅的住戶，但沒有描述他們如何認識。知情人士透露，這起暴力事件是一起綁架未遂案，入室劫案發生10天前，嫌犯曾試圖和被害人搭訕。ABC電視台此前報導稱，這家人可能被熟人盯上，但嫌疑人的具體意圖、以及與受害者的關係等細節尚未明確。當局至今未透露關於這起入室搶劫案的起因，以及嫌犯如何進入擁有24小時警衛的封閉社區。