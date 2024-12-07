洛城機場失蹤女滯留墨西哥 疑涉移民詐騙

女子漢娜．小林在洛杉磯轉機失蹤後，被拍到拿著行李獨自走進墨西哥 。(美聯社)

30歲女子漢娜・小林（Hannah Kobayashi）11月8日在洛杉磯 轉機失蹤，日前傳出她是自願前往墨西哥 後，雜誌「洛杉磯」（Los Angeles）5日引述不具名消息，稱漢娜在11月12日離境至墨西哥前，已經與人結婚，雖有可能出於自願，但也可能涉假結婚。

洛市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）告訴KTLA電視台，在得知漢娜・小林安全地留在墨西哥後，對警方來說整個案情應該已趨向結案，但「我的請求是，她或不管任何人，至少捎個訊息或與家人聯絡一下，讓家人與警方知道她身在何處，人是否確定安全無事，免得家人一直牽掛」。

KTLA電視台引述「洛杉磯雜誌」報導指出，小林家的人已經與聯邦調查局（FBI）合作，因為漢娜・小林的媽媽已經在她夏威夷的住所，找到假結婚的可能證據。據稱，漢娜的結婚對象是阿根廷籍的Alan Cacace，他與漢娜的前男友都在漢娜由茂宜島飛往洛杉磯的班機上。

因此，雜誌宣稱，漢娜是移民詐騙案的一員，結婚手續在她由聖地牙哥 縣進入墨西哥前已經辦好，雖然人沒事也是自願離境，但可能沒有拿到她該得的那份錢。

洛市警長麥唐諾說，他們知道漢娜可能結婚，但沒有證據顯示這與失蹤有關。小林家在洛杉磯的委任律師Sara Azari則在X平台貼文，表示小林媽媽已經將所有資料轉給執法機關，家人不願公開宣布任何消息，對照片與報導也不做確認，因為他們並沒有假結婚的確切證據。