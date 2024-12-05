生意不佳、嬰兒潮世代退休 河濱酒莊紛求售 業界罕見

坦密庫拉谷一家待售酒莊。（記者啟鉻／攝影）

美西河濱縣酒鄉近來部分業者開始出售酒莊物業。業內人士稱，這是數十年來少有的現象，創下歷史新高。酒莊歐羅巴村（Europa Village）一位資深員工Derek認為，一些酒莊物業出售，與未增加提供完善經營服務有一定關係，同時部分業者因為要退休 無人繼續經營，選擇出售。

南加酒鄉位於河濱縣坦密庫拉谷（Temecula Valley），根據該地區酒商協會Temecula Valley Winegrowers Association統計，該地有90多家葡萄園與酒莊，業務對區域經濟影響價值達27億美元。在地區經濟中占有重要地位。不過，近來出現創紀錄的酒莊業者出售物業情況，這些待售部分主要物業有：Falkner Winery售價1400萬美元；Palumbo Family Vineyards售價695萬美元；Rancho Pacifica Ranch售價398萬美元；Thornton Winery售價1790萬美元；Monte De Oro Winery售價1750萬美元；還有Avensole Winery售價1950萬美元。

記者於12月2日探訪酒鄉，在相對其他酒莊經營比較成功的歐羅巴村資深員工Derek表示，出售酒莊物業的業者多出生在1946年代至1964年代，即「嬰兒潮世代」(Baby Boomer)一代。經營多年後，如今到了退休年齡，但由於沒有繼承者，只能選擇出售酒莊。還有就是出售的酒莊生意不是很理想。他說，目前經營狀況較好的酒莊，提供服務項目很多，比如有的提供住宿、經營派對、婚禮等，各種完善的服務項目，持續吸引顧客。但是，一些業績不佳的酒莊，缺乏完善服務，業績不斷下滑，而單靠品酒賣酒是無法維持穩定運營的。

據The Press Enterprise報導，由於部分酒莊經營不善，也面臨債務壓力，到了償債期限不得不盡快出售物業，減輕財務負擔。

年逾七旬的酒莊業者法澤利（BJ Fazeli）表示，他與太太溫蒂（Wendy)經營酒莊40多年，酒莊位於De Portola Trail。他原先想經營酒莊一直到終老，但他改變了主意，於2024年3月間，將自己的Fazeli Cellars酒莊掛牌出售，價格略低於2000萬美元。他認為，現在正是酒莊業面臨變革時刻。據說，這家待出售的觀光 酒莊尚未找到買家。該酒莊具有波斯風格特色，座落在起伏山丘間，有釀酒設施、餐廳，提供20種精品紅酒，包括Caberne Sauvignon和Sauvignon Blanc等的品酒室。

另一酒莊業者年屆六旬的帕魯姆伯（Nick Palumbo）也表示，他與太太經營酒莊多年，現在感覺很累，也厭倦了，所以要將經營的Palumbo Family Vineyards酒莊出售。他還表示，他一直負責酒莊所有的農務和釀酒，但他的兒子已經明確表示，不想經營酒莊生意。