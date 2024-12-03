華男外事故癱瘓 走出逆境創業資產逾億

Anthony Zhang創辦的公司管理資產超過1億美元，擁有全球25萬名用戶。（取自Anthony Zhang Instagram帳號）

一場意外導致加州 華裔男子Anthony Zhang四肢癱瘓，但這位年輕人堅持信念，開創葡萄酒和威士忌投資 平台，如今管理資產超過1億美元，擁有全球25萬名用戶。

Anthony的傳奇故事，激勵很多身處困境的人們。綜合ABC7、whiskymag新聞網報導，Anthony曾是南加大 學生，創業始於2015年，他首先創辦EnvoyNow校園食品配送應用軟件。通過校園投資者成功融資10萬美元後，Anthony迅速拓展業務；他還獲得Thiel獎學金，這是一個面向年輕人、提供10萬美元資助的項目，幫助大學生直奔創業。

事業開局順利，對於一個朝氣蓬勃的年輕人來說，眼前擁有無數機會，但一次意外事故突如其來，幾乎摧毀Anthony所有夢想。他在跳入游泳池時嚴重受傷，導致C5椎骨骨折，四肢癱瘓，面對這一毀滅性的打擊，

這名勇敢面對現實的年輕人逐漸走出逆境，他憑藉對創業的信念繼續推動事業發展。Anthony賣掉自己的第一家企業EnvoyNow，隨後成立另一家名為 Know Your VC的公司，並於2018年再次出售。

Anthony熱愛葡萄酒，他對酒類投資產生濃厚興趣，但發現市面上並沒有適合年輕人的投資平台，「市場都是為住在大房子裡擁有資產的上一代人準備，而不是為洛杉磯20多歲的年輕人服務。」這種想法為Anthony之後成立的Vinovest公司提供創意。

2019 年，Anthony推出Vinovest，這是一家以技術為核心的葡萄酒、威士忌投資平台，降低投資門檻，允許投資者通過購買整桶威士忌酒桶，包括美國波本（American bourbon）威士忌、黑麥（rye）威士忌、以及蘇格蘭單一麥芽（single malt Scotch）威士忌，實現個性化投資組合。通過「整桶購買模式」，Vinovest公司確保客戶在酒桶管理、熟化過程和退出策略方面擁有完全的控制權。