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存儲、人力成本高 好市多明年起不賣圖書

洛杉磯訊
2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品。（本報資料照片）
2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品。（本報資料照片）

從2025年1月起，好市多（Costco）全美國範圍內將全面停止銷售圖書類商品，結束其長達30年的圖書銷售業務。該公司於今年6月宣布了這一消息，標誌著在與亞馬遜等科技巨頭的競爭中正式退出圖書市場。

這項決定意味著，在假期結束後，顧客將看到好市多的門店布局發生改變，過去專門的圖書區將不復存在。阿拉斯加和夏威夷地區的門店已經率先下架所有書籍，其餘各州的門店則預計從2025年1月起陸續跟進。未來，好市多將僅在每年9月至12月的假期期間進貨圖書，其餘時間只會偶爾銷售少量書籍。

根據好市多高管的說法，停售圖書的主要原因是其高昂的存儲與人力成本。相較於其他商品，圖書需要額外的人力處理，每周二新書上架及未售出書籍退回出版社的工作量，讓這項業務的運營成本大幅提升。此外，由於好市多採購規模龐大，尤其對暢銷書動輒訂購數十萬冊，使其與出版社的合作成本進一步增加。

出版業也受到這一決定的衝擊。隨著愈來愈多的消費者轉向亞馬遜等線上平台購買書籍，傳統零售商的圖書銷售逐漸減少。Trident Media Group主席戈特利布（Robert Gottlieb）曾在接受「紐約時報」採訪時表示，好市多在全美門店的圖書銷售對出版業意義重大。他補充說︰「在當前的零售環境中，能買到書的地方越來越少。」Circana美國圖書總監康納（Brenna Connor）也指出，好市多的圖書區不僅能讓讀者輕鬆找到熱賣系列書籍，還是家長為孩子挑選書籍的理想地點。

好市多近期還實施了一系列新政策，包括嚴格執行會員制度，要求顧客在進店前必須掃描附有身分信息的會員卡。此外，9月起，好市多將標準會員年費從60美元上調至65美元，這是7年來的首次調價。

好市多 亞馬遜 紐約時報

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