文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

不同族裔背景的移民 共存共榮，是美國社會一大特色，也形成各個社區獨特風貌。居民為妝點住宅環境，常會在室外添加掛飾，這也成為屋主文化表達的一部分。但是，不同背景的移民，對相同掛飾可能有不同理解，一不小心就會發生文化衝突。不久前，南加 內陸一位華人 指出，她家門前一個掛飾，竟然引起對街鄰居不適，上門要求撤掉，甚至還到屋主協會（HOA）投訴。該華人表示，她其實對該掛飾代表的文化意義，不太清楚。

華人鞠女士（匿名）居住內陸帝國（Inland Empire）聖伯納汀諾市多年，不久前她正在上初中的女兒從同學那獲得一個掛飾，類似人面獅頭。鞠女士覺得很有趣，未多想就掛在門前。可是幾天後的一個傍晚，有鄰居敲門，表示人面獅頭掛飾令人不適，希望能夠撤掉。鞠女士和女兒表示很疑惑，因她並沒有感到這個掛飾代表什麼特殊意義。

鄰居解釋，這個掛飾在他們家族文化傳承看來，是因缺乏安全感，要對周邊環境施以避邪壓制的意思，他住在對面，直接對著人面獅頭掛飾，因此感到不悅。事情發生後，鞠女士並未很快拿掉掛飾，但對面鄰居很快又投訴到HOA。在HOA再次要求下，鞠女士才將掛飾拿掉。鞠女士表示，起初覺得這個掛飾像太陽，並沒有多想。以前對室外掛飾代表的文化特徵並不在意，現在才知道由於居民的文化背景不同，在宅前要裝掛飾需特別小心。

華人常用於辟邪的八卦鏡。（圖／李女士提供）

資深建築師段建華對華人傳統風水有研究。他表示，經常提醒一些向他諮詢傳統風水的華人，在宅前懸掛有關風水的掛飾要格外小心，因為這些掛飾雖然代表中國傳統文化，但其他族裔居民或許會感到不舒服。比如有些居民懸掛鎮宅的「八卦鏡」，在華人看來是有化煞納福、扭轉乾坤、調節風水的效力。段建華認為，最好選擇住宅外比較隱蔽的地方，也就是其他鄰居在外觀看不到的地方懸掛，避免引起誤解和不快。還有的其他族裔居民喜歡在宅前擺放骷髏頭，也屬於不同文化的表達。

段建華認為，華人在異國他鄉，對其他文化要有尊重，但也要有自己文化的表達。為避免文化衝突，要小心處理。比如有的華人喜歡住宅周邊有樹，認為樹長得茂盛，顯示風水好。但對樹的修剪裝飾，也有風水要求，這些要求對其他族裔居民可能不理解。傳統風水講究「左青龍、右白虎」，以背向房屋最大採光面為基準，左方為青龍方，地勢要高，右方為白虎方，地勢要低。樹的高度，也講求左高右低。還有的華人居民喜歡在門前放置避邪用的「石敢當」，也要小心適當處理。

華人也有使用石敢當來避邪驅凶。（圖／熊先生提供）

有機農學博士徐仕林推崇中華傳統文化，他認為，雖然在美國的不同族裔移民要互相尊重彼此文化，但有時也會不經意發生衝突。他說，家裡擺設一些中國傳統文化物件，有些可能涉及信仰。他曾經的一位有其他強烈宗教信仰的客人，一次到訪時看到這些傳統物件，產生誤解，甚至執意要來幫助清理掉。徐仕林說，這件事發生後，他在室內外擺放或懸掛有文化色彩的裝飾物就格外小心。