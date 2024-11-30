折扣划算 華人分工卡位搶購超值商品

店內人潮洶湧，購物者摩肩接踵，不少人手持購物清單穿梭於貨架間，結帳區更是大排長龍。（記者張庭瑜／攝影）

「黑色星期五 」購物季11月29日正式登場，洛杉磯的Citadel Outlets Coach專賣店外，清晨5點便湧現大批華人 消費者，自備毛毯、折疊椅，耐心排隊等候，只為搶購超值商品。

許多消費者在黑色星期五購物潮中開設群聊，與家人和朋友即時溝通，幫忙代購熱門商品。（記者張庭瑜／攝影）

在排隊人群中，不少人拿著智慧型手機，一邊與親友視訊連線，一邊在代購群組內交流購物心得。一位陳姓女士透露，她與幾位好友採取輪流排隊的方式互相支援，有人負責占位子，有人則負責買咖啡，大家分工合作，在期盼已久的黑五 大展身手。另一位張姓女士則和兩名友人凌晨5點便到達現場，作為Coach品牌的忠實粉絲，她們平時購買商品都等折扣，一致認為黑五的折扣最為划算，因此提前卡位。

不少消費者為了裝載更多戰利品，直接拖著行李箱進入商場。（記者張庭瑜／攝影）

然而，隨著通膨壓力增大，消費者的購物態度也趨於理性。許多人從過去的衝動購物轉向精打細算，在社交平台小紅書上，華人消費者會分享購物情報並進行價格比較。一些店員表示，有些顧客甚至在黑五前一周就開始詢問折扣信息，顯得十分謹慎。

李太太則與丈夫此次特地請朋友協助搶購。他們事前列好了購物清單，提供給朋友參考，準備得相當充分。李女士提到，由於工作、及照顧小孩等日常瑣事繁忙，她已近十年沒有參加黑五活動，這次透過朋友看到現場的優惠商品令她感到非常興奮。現場也有不少年輕消費者的身影。一組三名女大學生表示，這次黑五她們特別挑選心儀的品牌，經過慎重考慮後才下手。而現場還有部分消費者購買大量商品，將戰利品堆積成小山般的規模，直接放在地上。