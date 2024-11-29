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感恩節餐廳爆滿祭限時用餐 等待半小時起跳

記者張宏/羅斯密報導
餐廳櫃檯前站滿等待取火雞的人。（記者張宏／攝影）
餐廳櫃檯前站滿等待取火雞的人。（記者張宏／攝影）

今年感恩節南加華人聚集城市買氣旺，不僅華人餐廳門前從中午就大排長龍，且晚上為翻桌（接待更多客人），就餐限時兩個小時。火雞銷售火爆，有華人餐廳推出58元一隻的火雞，400多隻火雞銷售一空。客人Eddie Yu表示，今年感恩節和往年一樣，吃火雞和親友聚餐，感受平常幸福。

（影音來源：記者張宏）

在羅斯密山谷（Valley Blvd）大道兩旁的餐廳，28日中午就陸續有客人在門前大排長龍，尤其是人氣餐廳更是要排至少半個小時，人潮帶動停車場也是車位一位難求。華人Julia劉表示，她來取火雞，為找車位繞好幾圈才找到，大家過節氣氛太濃了。

在888海鮮餐廳室內已是高朋滿座，經理Lucy陳表示，28日晚上包房和派對座位基本都訂滿，因此有一些人趁中午來聚餐。他們今年和往常一樣推出火雞套餐，但火雞價格比去年還便宜10元，一方面是進貨價格比較便宜，同時也想回饋客人多年不離不棄的支持。火雞套餐和往年一樣搭配油飯，還可選擇螃蟹油飯和龍蝦伊麵等組合。

華人客人Eddie Yu來取火雞順便吃中餐，他表示，他的客人每年都會送他火雞，晚上會和家人一起聚餐，雖然和往年差不多，但是一樣很開心。

華人餐廳業者鹿強在哈岡和亞凱迪亞都有餐廳，他表示，餐廳每年感恩節生意都很好，晚餐分成兩批客人，第一批客人從晚上五點到七點半，最多就餐時間是兩個小時左右，因為之後第二批客人就要來。餐廳訂位火爆，晚5時到晚7時30分是最熱門時段，經常一位難求，很多人只能放在候補名單上。

餐廳業者Helen Wu表示，他們羅斯密的餐廳基本滿客，聖蓋博全統廣場的傳統燒臘外賣也很火爆，準備的100多隻火雞也已經訂完，每年這個時候都是餐廳最忙碌時期。

聖蓋博華人Tiffany孫中午和朋友在餐廳聚餐，晚上去朋友家吃飯。她說，感恩節過完要胖三磅，今年感恩節聚會很多，各種吃吃吃，雖然火雞是標配，但還是以華人愛吃的中餐為主，比如火鍋。

火雞銷售火爆，888海鮮餐廳推出58元一隻的火雞，400多隻火雞瞬間銷售一空。（...
火雞銷售火爆，888海鮮餐廳推出58元一隻的火雞，400多隻火雞瞬間銷售一空。（記者張宏／攝影）
感恩節南加華人城市買氣暢旺，人們購買各種美食回家聚餐。（記者張宏／攝影）
感恩節南加華人城市買氣暢旺，人們購買各種美食回家聚餐。（記者張宏／攝影）
不少華人餐廳門前從中午就大排長龍。（記者張宏／攝影）
不少華人餐廳門前從中午就大排長龍。（記者張宏／攝影）
火雞是每年感恩節的熱門食物。（記者張宏／攝影）
火雞是每年感恩節的熱門食物。（記者張宏／攝影）
今年感恩節南加華人城市買氣暢旺，不僅華人餐廳門前從中午就大排長龍。（記者張宏／攝...
今年感恩節南加華人城市買氣暢旺，不僅華人餐廳門前從中午就大排長龍。（記者張宏／攝影）

華人 感恩節 聖蓋博

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