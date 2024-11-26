警方不作為 律師：投訴警局或檢方 可督促辦案

華人認為有人故意縱火燒車，但警方查案沒有任何進展。（圖／受訪者提供）

南加 一名華人 將汽車停在家附近的山腳下，卻被一場大火燒毀，案發至今近一年，警方沒有出示任何調查結果，當事人質疑警察沒有積極破案。律師指出，警察不作為的情況並不少見，如果遭遇類似事件，可以直接去警局要求內部投訴，督促警察辦案。

視頻來源／受訪者提供 後製／記者邵敏

華人車被大火燒毀，案發至今已近一年。（圖／受訪者提供）

華人Jimmy李的愛車被火燒毀，他認為有人故意縱火，但案件至今沒有任何突破。據Jimmy陳述，他幾次前往警局詢問案情，都無功而返，「每次去，警察都問我認為嫌疑人是誰，現場有沒有留下指紋，有沒有目擊者、視頻、證據可以提供，他們就一直在問我。」Jimmy表示，自己英文不好，同時也懼怕警察的威嚴，「我不敢在他們面前多嘴，因為我們是普通老百姓，不能與警察對抗，不能指責他們，但我感覺警察對案件避重就輕，前後說法不一致。」

對於這起案件，律師劉龍珠認為，警察有調查案件的義務，案發至今近一年沒有進展，只有兩種可能，或者是警察不作為，或是案件無法突破，「無論哪種情況，警察都需要積極回覆，與當事人溝通。如果警察什麼都沒做，那就是失職，因為時間越長證據就會流失，一般來說，案情三個月沒有進展，之後就很難再突破。」

劉龍珠建議，華人如果遭遇類似情況，可以直接去警局，當面跟警察說，「我決定內部投訴你（I'm gonna file an internal complaint against you）。」這種方法非常有效，警察一定會做出回應。

根據劉龍珠多年處理案件的經驗，被害人還可以在警局要求逐級上報，這種方法同樣有效，「如果這個警察沒空，就提出要求和上級報告，一級級報告，甚至找局長談。如果局長沒空，就一直等，必須拿出釘子戶精神。」劉龍珠認為，很多華人對美國警察有英雄崇拜心理，也害怕他們的人高馬大，「事實上，根本不用害怕，警察執法都會隨身攜帶錄音設備，當事人與警察的對話都會有證據記錄。」