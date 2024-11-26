我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「想給你快樂」美女秘書給川普露骨信曝光 貼身伺候讓核心圈緊張

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地內幕 侵烏首日即啟動作戰戒備

警方不作為 律師：投訴警局或檢方 可督促辦案

記者邵敏／洛杉磯報導
華人認為有人故意縱火燒車，但警方查案沒有任何進展。（圖／受訪者提供）
華人認為有人故意縱火燒車，但警方查案沒有任何進展。（圖／受訪者提供）

南加一名華人將汽車停在家附近的山腳下，卻被一場大火燒毀，案發至今近一年，警方沒有出示任何調查結果，當事人質疑警察沒有積極破案。律師指出，警察不作為的情況並不少見，如果遭遇類似事件，可以直接去警局要求內部投訴，督促警察辦案。

視頻來源／受訪者提供 後製／記者邵敏

華人車被大火燒毀，案發至今已近一年。（圖／受訪者提供）
華人車被大火燒毀，案發至今已近一年。（圖／受訪者提供）

華人Jimmy李的愛車被火燒毀，他認為有人故意縱火，但案件至今沒有任何突破。據Jimmy陳述，他幾次前往警局詢問案情，都無功而返，「每次去，警察都問我認為嫌疑人是誰，現場有沒有留下指紋，有沒有目擊者、視頻、證據可以提供，他們就一直在問我。」Jimmy表示，自己英文不好，同時也懼怕警察的威嚴，「我不敢在他們面前多嘴，因為我們是普通老百姓，不能與警察對抗，不能指責他們，但我感覺警察對案件避重就輕，前後說法不一致。」

對於這起案件，律師劉龍珠認為，警察有調查案件的義務，案發至今近一年沒有進展，只有兩種可能，或者是警察不作為，或是案件無法突破，「無論哪種情況，警察都需要積極回覆，與當事人溝通。如果警察什麼都沒做，那就是失職，因為時間越長證據就會流失，一般來說，案情三個月沒有進展，之後就很難再突破。」

劉龍珠建議，華人如果遭遇類似情況，可以直接去警局，當面跟警察說，「我決定內部投訴你（I'm gonna file an internal complaint against you）。」這種方法非常有效，警察一定會做出回應。

根據劉龍珠多年處理案件的經驗，被害人還可以在警局要求逐級上報，這種方法同樣有效，「如果這個警察沒空，就提出要求和上級報告，一級級報告，甚至找局長談。如果局長沒空，就一直等，必須拿出釘子戶精神。」劉龍珠認為，很多華人對美國警察有英雄崇拜心理，也害怕他們的人高馬大，「事實上，根本不用害怕，警察執法都會隨身攜帶錄音設備，當事人與警察的對話都會有證據記錄。」

此外，若警察處理案件不作為，受害人還可以寫信給當地檢察官辦公室，報告相關情況，請求催促警方積極調查案件；同時也可以參加市議會公開會議，敘述遭遇，請求市議員協助。對於警察的不作為，劉龍珠認為，在如今的加州並非個別現象，加州執法環境導致警察處理案件憊懶，因為抓了很多人無法起訴，嚴重打擊警察的積極性。他希望大選後新法推出，可以改變現狀。

華人希望找出縱火案嫌犯，指責警察不作為。（圖／受訪者提供）
華人希望找出縱火案嫌犯，指責警察不作為。（圖／受訪者提供）

華人 加州 南加

上一則

治癒加州系列十之9（Healing California）

下一則

華人愛車合法停放被燒毀 斥警察不作為

延伸閱讀

專櫃化妝品被盜 消費者買到空盒 律師支招求償

專櫃化妝品被盜 消費者買到空盒 律師支招求償
專櫃商品被盜 消費者頻買到空盒 律師支招求償

專櫃商品被盜 消費者頻買到空盒 律師支招求償
共和黨華人參選人劉龍珠、黃美蘭 質疑票數

共和黨華人參選人劉龍珠、黃美蘭 質疑票數
加州2華人共和黨候選人 質疑投票結果 盼司法部調查

加州2華人共和黨候選人 質疑投票結果 盼司法部調查
劉龍珠競選加州眾議員雖敗猶榮 共和黨10年最好成績

劉龍珠競選加州眾議員雖敗猶榮 共和黨10年最好成績
角逐州眾議員 劉龍珠支持者熱情高喊「必勝」

角逐州眾議員 劉龍珠支持者熱情高喊「必勝」

熱門新聞

好市多上架的這款瑞典布來自華人女企業家公司。（記者王若然／攝影）

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

2024-11-20 19:49
好市多入口處擺放了兩台掃描儀，顧客進入店內前須刷會員卡。（記者張庭瑜/攝影）

分析師：好市多會員卡掃描器已帶來收益

2024-11-18 01:14
好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
出租房屋，資深華人房東有技巧。（記者啟鉻／攝影）

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

2024-11-21 01:20
人們高舉抗議標語，反對在亞凱迪亞市建立Elara住房項目。（記者邵敏／攝影）

近400人聚集南加華人區市府 反建遊民屋 質疑開發商

2024-11-20 19:37
新冠疫情期間的紓困支票，當時的總統還是川普，但他明年上任後，應該不會再發紓困金。（美聯社）

川普當選明年初再發紓困支票？ 國稅局：都發完了

2024-11-19 20:00

超人氣

更多 >
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣
CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品

iPhone 16恐漲300元…川普加關稅前 黑五宜買這些商品
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國