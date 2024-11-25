工作簽證行政審查增 律師：避假日申請

對於持工作簽證回美國的風險性，律師建議避開節假日的高峰期。（示意圖，取自海關與邊境管理局網頁）

部分工作簽證 申請人在面談結束後可能進入行政審查程序，由於等待時間的不確定性，不僅可能影響原本的工作計畫，甚至失去原本的工作崗位。有些工作簽證持有者為了確保萬無一失，在拿到綠卡前都不敢貿然回國，與親人多年無法見面。律師建議申請人在回國之前應提前規畫，為簽證辦理預留充足時間。

中國社群平台小紅書有不少用戶都反映近些年在申請工簽時遇到行審，網友們紛紛曬出自己案件被行審後的進程時間線，同時也提供了許多向領事館的催簽方法實例，對於催簽的有效性眾說紛紜，但大家都會在評論區互相祈禱案件能盡快獲批。

行政審查通常意味著領事官員在作出最終批准或拒絕決定之前，仍需進一步核實信息或進行更深入的背景調查。大多數行政審查會在面談結束後的30天內完成，但具體時長因案件而異。在極端情況下，審查可能持續數年未能得出結論。

A先生的同事在今年也遇到過類似狀況，兩人的行政審查時長也相近。南加移民 律師許俊良表示，看起來A先生的這類行審案件通常不存在過多疑慮，因此領事館能快速處理。通常申請人如果有犯罪紀錄，公司涉及高科技、工程、國防等敏感技術領域，在美國曾經轉換過身分，個人背景信息有疑慮，家人在美有逾期滯留或政治庇護等才會遭到嚴格的行政審查。南加移民律師姜國棟表示，之前有客戶在面簽時被面簽官當場告知曾在美國有醉酒駕駛（DUI）的紀錄，可見美國所有的警局和法庭會第一時間將犯罪紀錄通報給領事館。

A先生表示，自己的兩次面簽都曾遇到簽證官拿著資料前往辦公室的情形，不免揣測簽證官當下對於是否批准產生疑慮。姜國棟表示，行政審查更像是一種「隨機抽樣調查」，往年並不常見，但近幾年的頻率有所增加，至於調查原因是不得而知的。通常工作狀態正常的申請人並不需要過多擔心審查不通過的風險。根據「外交手冊」（Foreign Affairs Manual, FAM），行政審查是指美國領事館對某些簽證申請進行進一步的內部諮詢，或向美國國務院尋求安全相關建議的程序。FAM同時規定，領事官員不得向申請人透露行政審查的具體原因。