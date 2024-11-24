詐團電話以假亂真 教反詐傳鏈接露馬腳

騙子發訊息表示要幫助鹿強開啟詐欺警報，開通需要發送一個鏈接給他，圖為訊息內容。（圖／鹿強提供）

近日接連有華人 遭遇假日詐騙電話連環call，覆蓋銀行和醫療保險 各個領域，不僅電話號碼顯示「真」號碼，騙子還假惺惺叫民眾留意詐騙電話。華人鹿強21日接到數通同一號碼打來的未接電話，手機顯示號碼是美國銀行，接通後對方準確叫出他的名字和公司名字，之後一通話術來獲取信任，最後發來鏈接才露出馬腳。

鹿強說，21日下午接連收到幾個電話，都沒有接，等第六次來電他覺得可能有急事就接通了，對方自稱是美國銀行反詐欺 部門的人，發現幾筆奇怪轉帳，來核實是否他轉的。

對方知道他的名字和公司帳號，詢問他是否有一筆ACH轉帳，及一個在蘋果店的購物紀錄，他回答都沒有。

誆稱阻止異常交易

之後對方說，有一部iPhone 6手機進入他的帳戶，他擔心自己帳戶密碼被駭，就在講話時進入自己的帳戶查看，結果沒有發現不正常轉帳。對方解釋說，因為發現其帳戶異常已及時阻止了這些交易，且打電話來求證。

對方隨後就開始講美國銀行最近安裝了AI系統，可識別不正常的交易且及時通知客人，之後詢問他的手機或郵箱是否收到不正常交易的提醒短信，他回答說沒有。

提供防詐警報鏈接

對方就問他是否有多個銀行帳號，他問對方是哪個帳戶，對方說為了安全原因無法告知是哪個帳號，需要他主動提供。他就給了對方自己帳號的後面四位數，對方說是第一個帳號，但這個帳號是剛開戶的，結果對方就說被詐欺，還假意提醒他假日期間詐欺案件上升，要提高警惕之類。

鹿強開始還覺得美國銀行服務怎麼如此之好，後來覺得對方表現超過常識，但對方也沒有找他要什麼個人信息，就在這時，對方表示要幫助他開啟詐欺警報，開通需要發送一個鏈接給他，點擊鏈接進入就能設置。

醫療保險也傳假冒

他這時發現不對勁，表示他會立刻致電給美國銀行確認，對方說他就是美國銀行的人，直接和他確認就可或者直接回電這個號碼，他沒理這個人，就直接致電美國銀行， 結果銀行告訴他沒有上述這些事情也沒人給他打電話。不過確認這個號碼的確是美國銀行號碼，不清楚對方如何把來電顯示改成美國銀行，只能說騙子手段很高明。

不僅鹿強一人，最近還有華人陸續收到Anthem和Untited health care醫療保險公司的電話。華人Lily許表示，她近日收到來電顯示是Untited Health Care的電話，她開始沒接，後來對方來電數次，因為她的醫保險公司就是這家，且她上網查詢這個號碼的確是Untited Health Care的，就接聽了。

手術報銷無中生有

對方和她確認姓名後，告訴她一個在中國的手術報銷批准了，她從沒在中國做過手術，就說不是她申請的，結果對方跟她扯可能有人盜用她身分，最近詐欺嚴重要小心之類賊喊捉賊的話。她直接掛斷電話，感覺現在騙子手段高明到改電話ID了，以後不能接任何不在通訊錄的電話。

Lily許說，她保險公司的朋友告訴他，一般醫療報銷之類都是寄信，很少直接打電話，因為需要正規書面文書。