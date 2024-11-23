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南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

記者張宏／洛杉磯報導
旅遊業者在拉斯維加斯舉辦導遊才藝大比拚，希望從中發掘、培養「明星導遊」。（圖／海鷗提供）
旅遊業者在拉斯維加斯舉辦導遊才藝大比拚，希望從中發掘、培養「明星導遊」。（圖／海鷗提供）

隨著行業潮流發展，南加華人旅行業者用「明星導遊」抓住客群，側重個人化服務的黏性留住客人，提升導遊專業素養和明星氣質，讓跟誰玩變得更為重要。。

縱橫集團執行長Richard Sun表示，他們現有明星潛質的導遊30個，去年在拉斯維加斯做了第一屆導遊才藝大比拚，今年舉辦了第二屆，其形式和古代進京趕考一樣，藉此發現導遊的不同才藝，培養「明星導遊」。初賽是考驗導遊基本功，其中之一就是自我介紹，給其90秒在幾百人面前自我介紹，不僅要風趣完整且還要抓住客人的心。 第二個內容是導遊自選一個最拿手景點，講述兩分鐘，第三部分是情境演繹，用小品的形式演繹巴士車上可能發生的場景。進入決賽後，抽籤選擇一個全新的景點，準備20分鐘，然後看其如何用說學逗唱來演繹。最後冠軍可獲得獎金5000美元現金，亞軍是3000美元現金。

面對業內導遊流動性大的問題，他說，目前縱橫海鷗有500名員工，導遊是公司核心競爭力，除了比賽獎金及獲得榮譽感和認同感，公司還為導遊提供最低17元的時薪，且提供人身意外保險和401K，並有5%的公司同額匹配。攜程是一個互聯網公司，但是專注在旅遊。業務團隊方面，給導遊事業發展通道，導遊到一定年齡後可轉型為產品經理或培訓師。

產品設計上加入更多個人黏性，攜程旅遊控股集團總裁郭東傑表示，現在經濟環境，任何層次的人都可能對價格敏感，追求高性價比，他們任何項目都能設計出3檔豐儉由人的旅遊產品，且同樣價格要給客人額外的超值體驗。如他們推出東岸8天看9所名校的旅遊產品，全程沒有自費項目，由了解學校的導遊帶領客人深度探索學校，且和學校有互動，不是走馬觀花的看。還有只要60美元的東岸博物館講解團，由精通博物館的導遊講解3個小時，在客人中樹立跟誰去玩的產品導向，這種競爭優勢遠超打價格戰。

針對黃石和拉斯維加斯這類熱門目的地，縱橫海鷗研發更與時俱進的產品，讓客人玩得更慢，同時提升酒店車輛和導遊品質。Richard Sun表示，比如在黃石增添遊船和在大提頓公園騎馬的項目，以往巴士在大提頓公園只是路過，現在則放慢節奏。區別於打卡式的旅遊方式，他們帶客人在優勝美地黃石公園內進行深度體驗。

郭東傑表示，以往旅行團以量取勝，現在是把客群細分化，產品經理在設計行程時要明白是為誰設計的，其目標客群年齡喜好的畫圖要清晰。現在跟團還是中老年占比高，但是Z時代的年輕人占比逐步增加，他們側重跟團的性價比和省心，不用自己做攻略。

博物館 黃石公園 優勝美地

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華人旅行社遊程客製化 提供高性價比體驗

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