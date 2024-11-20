我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G20峰會「川普宛如佛地魔」存在感強 但少有人直接提及

張忠謀新書揭密 和黃仁勳披薩晚餐解決40奈米爭議

EB-5投資移民詐騙案頻傳 華人未獲批綠卡還血本無歸

記者趙健／爾灣報導
爾灣資顧問委員會成員孫立清（中）為主辦方頒發感謝狀。（記者趙健／攝影）
爾灣資顧問委員會成員孫立清（中）為主辦方頒發感謝狀。（記者趙健／攝影）

EB-5投資移民項目，是美國向海外投資者開放的一類移民通道。然而近年來，與EB-5相關的詐騙案頻繁發生，許多外國投資者不僅未能獲批綠卡，到最後甚至血本無歸。日前在爾灣International American University舉辦的「全球投資與資產管理論壇」，地產、法律界專家和當地官員詳解EB-5投資移民注意事項，幫助投資者提高警覺，防範可能的詐騙。

橙縣約巴林達市議員黃瑞雅呼籲華人受害者站出來報案，不僅有可能追回損失，還能防止更...
橙縣約巴林達市議員黃瑞雅呼籲華人受害者站出來報案，不僅有可能追回損失，還能防止更多詐騙案件的發生。（記者趙健／攝影）

橙縣約巴林達市議員黃瑞雅（Peggy Huang）指出，許多時候，EB-5相關的投資項目本身是合法的，但在推動過程中，可能涉及一些非法行為。例如開發商賄賂官員以加速建審批進度。一旦這些違法活動被查出，整個項目就可能被取消，導致投資者的移民身分和資金雙雙落空。她呼籲華人受害者站出來報案，不僅有可能追回損失，還能防止更多詐騙案發生。

移民律師孟小潔提醒海外投資人在做決定前，先充分了解EB-5相關移民概念、申請流程...
移民律師孟小潔提醒海外投資人在做決定前，先充分了解EB-5相關移民概念、申請流程等基本資訊。（記者趙健／攝影）

移民律師孟小潔指出，關於EB5的謠言很多，投資人首先應了解相關的移民概念、申請流程等基本信息，這樣才能認識到其中的不確定性和潛在風險。她在會上介紹EB-5申請的基本流程：第一步是遞交I-526表格；第二步是遞交I-485表格在境內調整身分。獲批後，申請會收到一張有條件的臨時綠卡；在項目成功創造就業機會後，臨時綠卡可轉換為10年永久綠卡。

孟小潔特別強調，EB-5申請者須擁有合法身分。「走線」來美、非法滯留，或有過拒簽紀錄的申請者，應格外謹慎，避免因為移民廣告的過度宣傳而作出草率決定。此外，她指出，EB-5的申請時間可能非常漫長，甚至長達10年，這也是為什麼一些開發項目往往在很多年後才會暴露問題。

地產專家鄭德倫以近年來的EB-5地產詐騙案件為例，具體解析這類項目為何容易被不法...
地產專家鄭德倫以近年來的EB-5地產詐騙案件為例，具體解析這類項目為何容易被不法分子所利用。（記者趙健／攝影）

地產專家鄭德倫以近年來的EB-5地產詐騙案為例，講解這類項目容易被不法分子利用的原因。他指出，EB-5投資移民「僧多粥少」，決定大多數項目無法順利落地。他解釋，比如一個開發案原本需要40個名額的EB-5投資資金，卻只獲批四個名額，投資者資金無法完全到位，項目無法推進，最後導致投資者的身分、錢財兩落空。此外，虛報項目成本、高估未來資產價值，以及通過複雜的法律和融資結構規避責任，都是不良開發商用來欺騙個人投資者的常用手段。

鄭德倫表示，自2022年EB-5新政啟動以來，又一波海外投資者大量湧入。鑒於目前市場上的EB-5項目大多需要5+N年才能退還投資，他預計2028年到2032年將成為此類案件爆發的高峰期。

根據移民局資料，2022年3月15日或之後提交的EB-5申請，普通項目最低投資金額要求為105萬美元；位於目標就業區或基礎建設項目的最低投資金額要求為80萬美元。投資門檻每5年調整一次，下次調整日期為2027年1月1日。

投資 移民 綠卡

上一則

房產詐團先租再盜賣 專挑海外房東下手

延伸閱讀

洛市議會13:0通過庇護法案 禁用城市資源遣返移民

洛市議會13:0通過庇護法案 禁用城市資源遣返移民
英欲付錢阻移民湧入 傳與土耳其、越南、伊拉克協商

英欲付錢阻移民湧入 傳與土耳其、越南、伊拉克協商
移民專頁／福利好薪水高 好市多支持移民員工辦綠卡

移民專頁／福利好薪水高 好市多支持移民員工辦綠卡
移民專頁／持H-1B等綠卡時 以H身分入境

移民專頁／持H-1B等綠卡時 以H身分入境
香港投資詐騙案急升 6成受害者栽在「白撞黨」手中

香港投資詐騙案急升 6成受害者栽在「白撞黨」手中
移民專頁／補綠卡期間需出國 可請移民局在護照蓋臨時章

移民專頁／補綠卡期間需出國 可請移民局在護照蓋臨時章

熱門新聞

好市多烤雞是店內明星商品之一。（好市多官網）

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

2024-11-17 20:45
華人走線客幾萬美金，就藏在農場所在的沙漠藏身不見蹤影。（受訪者提供）

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

2024-11-13 14:16
嬰兒被扔出一米遠。（視頻截圖）

怒摔+扇耳光 華人月嫂虐嬰 曝光後連夜逃中國

2024-11-15 20:35
30歲的華裔男子龔黃庭（Huangting Gong，音譯）槍殺、拋屍華人夫婦。（橙縣地方檢察官辦公室提供）

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

2024-11-13 14:18
由法國著名炊具品牌Le Creuset製作的藍色套裝，有170件炊具，價值近5000美元。（好市多官網截圖）

好市多網站推出法國炊具套裝 售價比金條貴還脫銷

2024-11-14 13:52
自助泡麵機近日登陸洛杉磯韓國城，在開業之初就吸引大量人前去打卡、體驗。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加泡麵近20元還遭瘋搶 只因...

2024-11-14 21:01

超人氣

更多 >
川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾

川普團隊擬大砍白卡、糧食券等福利 影響7000萬低收民眾
半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」
川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌

川普喊動用軍隊遣返 華人走線客恐慌
實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種

實測8種炒蛋作法 美食作家最推薦這2種
華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手