EB-5投資移民詐騙案頻傳 華人未獲批綠卡還血本無歸

爾灣資顧問委員會成員孫立清（中）為主辦方頒發感謝狀。（記者趙健／攝影）

EB-5投資移民 項目，是美國向海外投資者開放的一類移民通道。然而近年來，與EB-5相關的詐騙案頻繁發生，許多外國投資者不僅未能獲批綠卡 ，到最後甚至血本無歸。日前在爾灣International American University舉辦的「全球投資與資產管理論壇」，地產、法律界專家和當地官員詳解EB-5投資移民注意事項，幫助投資者提高警覺，防範可能的詐騙。

橙縣約巴林達市議員黃瑞雅呼籲華人受害者站出來報案，不僅有可能追回損失，還能防止更多詐騙案件的發生。（記者趙健／攝影）

橙縣約巴林達市議員黃瑞雅（Peggy Huang）指出，許多時候，EB-5相關的投資項目本身是合法的，但在推動過程中，可能涉及一些非法行為。例如開發商賄賂官員以加速建審批進度。一旦這些違法活動被查出，整個項目就可能被取消，導致投資者的移民身分和資金雙雙落空。她呼籲華人受害者站出來報案，不僅有可能追回損失，還能防止更多詐騙案發生。

移民律師孟小潔提醒海外投資人在做決定前，先充分了解EB-5相關移民概念、申請流程等基本資訊。（記者趙健／攝影）

移民律師孟小潔指出，關於EB5的謠言很多，投資人首先應了解相關的移民概念、申請流程等基本信息，這樣才能認識到其中的不確定性和潛在風險。她在會上介紹EB-5申請的基本流程：第一步是遞交I-526表格；第二步是遞交I-485表格在境內調整身分。獲批後，申請會收到一張有條件的臨時綠卡；在項目成功創造就業機會後，臨時綠卡可轉換為10年永久綠卡。

孟小潔特別強調，EB-5申請者須擁有合法身分。「走線」來美、非法滯留，或有過拒簽紀錄的申請者，應格外謹慎，避免因為移民廣告的過度宣傳而作出草率決定。此外，她指出，EB-5的申請時間可能非常漫長，甚至長達10年，這也是為什麼一些開發項目往往在很多年後才會暴露問題。

地產專家鄭德倫以近年來的EB-5地產詐騙案件為例，具體解析這類項目為何容易被不法分子所利用。（記者趙健／攝影）

地產專家鄭德倫以近年來的EB-5地產詐騙案為例，講解這類項目容易被不法分子利用的原因。他指出，EB-5投資移民「僧多粥少」，決定大多數項目無法順利落地。他解釋，比如一個開發案原本需要40個名額的EB-5投資資金，卻只獲批四個名額，投資者資金無法完全到位，項目無法推進，最後導致投資者的身分、錢財兩落空。此外，虛報項目成本、高估未來資產價值，以及通過複雜的法律和融資結構規避責任，都是不良開發商用來欺騙個人投資者的常用手段。

鄭德倫表示，自2022年EB-5新政啟動以來，又一波海外投資者大量湧入。鑒於目前市場上的EB-5項目大多需要5+N年才能退還投資，他預計2028年到2032年將成為此類案件爆發的高峰期。

根據移民局資料，2022年3月15日或之後提交的EB-5申請，普通項目最低投資金額要求為105萬美元；位於目標就業區或基礎建設項目的最低投資金額要求為80萬美元。投資門檻每5年調整一次，下次調整日期為2027年1月1日。