加州殘障者設施 通道、衛生間、停車位須符規範

加州明確要求商家設置殘障者設施。圖為殘障人士在餐廳示意圖。（取自Pexels網頁）

加州 要求商家設置殘障者設施方面，主要依據美國殘障者法規以及加州殘障者法規。以下是根據相關資訊綜合整理，關於加州商家必須遵守設置殘障者設施主要規範。

無障礙通道

商家必須確保建築物的入口無障礙，無論是輪椅使用者、助行器使用者或其他殘障者都可以順利進入。門口應設坡道，如果有台階，則需要有符合標準的斜坡或升降設備。自動門或手動門需有適當把手，且不應該需要過多力氣才能開啟。

殘障者專用停車位

商家需要提供適當數量的殘障者專用停車位，根據停車場大小來決定所需數量。例如，停車位數量在1-25之間的停車場，至少要有一個殘障者停車位。殘障者停車位應靠近建築物入口，並設有坡道或無障礙通道。

無障礙衛生間

殘障者衛生間需要足夠的空間，讓輪椅可以自由進出和轉彎，通常需要直徑至少5呎。馬桶、洗手台、紙巾架、鏡子等設施的高度，應適合坐輪椅的使用者，通常建議在17-19吋之間。廁所內需設置安全扶手，以協助殘障者進出。

除此之外，所有商家的導向標誌應該明確清晰，以幫助視障者辨識。所有緊急出口應清楚標示，並設置在輪椅可達的高度。服務台和收銀台，商家必須確保至少一部分服務台、收銀台或餐桌高度，方便輪椅使用者使用。緊急出口通道必須設置適合殘障者的避難區，並且確保無障礙通行，以便迅速撤離。

商家若未遵守這些規定，可能面臨民事訴訟和罰款。殘障者可依據相關法規對商家提告，要求賠償和改善設施。