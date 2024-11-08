洛杉磯市中心菲格羅亞走廊 被譏「露天妓院」
位於洛杉磯市中心東南部的菲格羅亞走廊（Figueroa Corridor），也就是從蓋奇大道（Gage Avenue）延伸至帝國公路（Imperial Highway）總長3哩半的路段，長期以來被認為是非法性交易的溫床，聯邦調查局和國土安全部在不久前與洛杉磯警察局發起了一項聯合行動，嚴厲打擊菲格羅亞的人口販賣及未成年性剝削問題。
視頻來源：世說新聞團隊
該項行動名為「菲格羅亞走廊反人口販運行動」（Figueroa Corridor Human Trafficking Initiative）。美國聯邦檢察官Martin Estrada表示：「菲格羅亞走廊地區是人口販運的重災區，每天都有受害者在此遭受虐待和剝削。通過此行動，我們結合聯邦與地方資源，針對涉及未成年受害者的案件提起聯邦起訴，並與地方合作夥伴密切配合，讓加害者受到應有的懲罰。」
他補充道，菲格羅亞走廊的條件非常可怕，年輕女孩和婦女甚至在白天也被迫從事商業性工作，到了晚上，該地區就變成了「戶外妓院」。Estrada描述：「我們看到未成年女孩到處走動，皮條客潛伏在附近的汽車裡監督一切。」
在最近的逮捕和起訴中，兩名男子被指控引誘一名住在集體之家的13歲女孩，然後強迫她賣淫。美國檢察官辦公室稱，來自安那罕（Anaheim）的兩名男子Nanci Jasmin Castillo和Jonathan Gonzalez-Reyes與這名少女成為了朋友，向她提供了酒類飲料。據稱，他們在拍攝照片之前對她進行了性侵犯。
洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）支持多部門聯合行動清理菲格羅亞走廊，並指出這一問題「已經困擾我們多年」。她特別提到，許多受害者是年幼的女孩，她們在進入寄養系統前，往往已經遭到家人虐待和忽視。「通常情況下，女孩被帶入人口販運的年齡是12歲，」「隨著這項行動的展開，我相信能夠結束這種惡行。」
洛杉磯警察局局長崔明哲（Dominic Choi）指出，僅在過去六個月內，洛杉磯警方就在該區域救出了84名未成年人，其中一人年僅11歲。
警方提醒，如有任何與兒童性犯罪相關的情報，民眾可致電聯邦調查局洛杉磯分局310-477-6565，或於線上提交舉報：https://tips.fbi.gov。
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