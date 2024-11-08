洛杉磯市中心菲格羅亞走廊 被譏「露天妓院」

聯邦調查局和國土安全部在不久前與洛杉磯警察局發起聯合行動，嚴厲打擊菲格羅亞的人口販賣及未成年性剝削問題。（ABC新聞）

位於洛杉磯 市中心東南部的菲格羅亞走廊（Figueroa Corridor），也就是從蓋奇大道（Gage Avenue）延伸至帝國公路（Imperial Highway）總長3哩半的路段，長期以來被認為是非法性交易的溫床，聯邦調查局和國土安全部 在不久前與洛杉磯警察局發起了一項聯合行動，嚴厲打擊菲格羅亞的人口販賣及未成年性剝削問題。

視頻來源：世說新聞團隊

該項行動名為「菲格羅亞走廊反人口販運行動」（Figueroa Corridor Human Trafficking Initiative）。美國聯邦檢察官Martin Estrada表示：「菲格羅亞走廊地區是人口販運的重災區，每天都有受害者在此遭受虐待和剝削。通過此行動，我們結合聯邦與地方資源，針對涉及未成年受害者的案件提起聯邦起訴，並與地方合作夥伴密切配合，讓加害者受到應有的懲罰。」

他補充道，菲格羅亞走廊的條件非常可怕，年輕女孩和婦女甚至在白天也被迫從事商業性工作，到了晚上，該地區就變成了「戶外妓院」。Estrada描述：「我們看到未成年女孩到處走動，皮條客潛伏在附近的汽車裡監督一切。」

在最近的逮捕和起訴中，兩名男子被指控引誘一名住在集體之家的13歲女孩，然後強迫她賣淫。美國檢察官辦公室稱，來自安那罕（Anaheim）的兩名男子Nanci Jasmin Castillo和Jonathan Gonzalez-Reyes與這名少女成為了朋友，向她提供了酒類飲料。據稱，他們在拍攝照片之前對她進行了性侵犯。

洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）支持多部門聯合行動清理菲格羅亞走廊，並指出這一問題「已經困擾我們多年」。她特別提到，許多受害者是年幼的女孩，她們在進入寄養系統前，往往已經遭到家人虐待和忽視。「通常情況下，女孩被帶入人口販運的年齡是12歲，」「隨著這項行動的展開，我相信能夠結束這種惡行。」

洛杉磯警察局局長崔明哲（Dominic Choi）指出，僅在過去六個月內，洛杉磯警方就在該區域救出了84名未成年人，其中一人年僅11歲。

警方提醒，如有任何與兒童性犯罪相關的情報，民眾可致電聯邦調查局洛杉磯分局310-477-6565，或於線上提交舉報：https://tips.fbi.gov。