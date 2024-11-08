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波莫那「站街女」成群露臀飛吻引客 Holt大道成性交易熱區

記者劉子為、朱敏梓／洛杉磯報導
在波莫那市的Holt大道，白天也有不少站街女出沒，他們多身著比基尼和丁字褲，打扮性感。（世說新聞團隊/攝影）
在波莫那市的Holt大道，白天也有不少站街女出沒，他們多身著比基尼和丁字褲，打扮性感。（世說新聞團隊/攝影）

近期在南加華人聚集的波莫那市（Pomona），據許多華人反映，站街女現象日益猖獗。波莫那市亞裔比例達25%，是該市人口第二多的族裔，也是許多華人的定居地。然而，隨著站街女現象的蔓延，特定路段已成為性交易活躍地帶。例如在波莫那市的Holt大道，傍晚高峰期時，幾乎每個路口都聚集十多名站街女，她們衣著性感，爭奇鬥豔，只為獲得尋芳客的親睞。

 視頻來源：世說新聞團隊

記者們實地探訪了這條有名的「香豔大道」，雖然是白天，一路仍看到不少站街女的身影，大多是非裔和西裔，他們通常打扮十分清涼，下半身多穿著丁字褲，在街邊來回遊走。例如一位只身著比基尼和丁字褲的非裔站街女，她腳踩十幾釐米的高跟鞋，在一個停車場附近徘徊許久。還有一位貌似西裔、穿著網狀性感上衣的站街女，正在用手機與他人交談；兩位身材高䠷的非裔女性，雖然上半身緊緊裹住，但下半身只身穿性感短褲，多次來回在街上張望遊蕩。還有一個更大膽的攬客的站街女，身穿粉色緊身裙，朝路過的車子和路人頻頻飛吻。不過，記者們未在街上看到華人站街女的身影。

在視頻網站上搜索波莫那的Holt大道，能看到不少網友拍攝的站街女影片，點擊率大多過萬人氣高。根據這些影片，站街女在晚上會更活躍，有時一個角落能站好幾位，女孩們多身穿比基尼、丁字褲，腳踩高跟鞋，為了吸引客戶，不少女孩會選擇亮片色的服飾。視頻中，也不時有人停車和站街女交談，顯然這片區域已經成為不少買春客熟悉的性交易地帶。

除波莫那市，其周圍區域近期站街、賣淫現象也在增加。今年9月26日，克萊蒙特（Claremont）警方展開秘密行動，派出便衣警員假扮成性工作者「拉客」，最終捕獲了七名涉嫌引誘賣淫的買春客。7月25日，一名波莫那男子因涉嫌尋求性服務而被逮捕，當時他的車內還坐著一名8個月大的嬰兒。儘管性服務在加州並不合法，但2022年通過的「人人更安全街道法案」使得站街和遊蕩變合法，因此站街女大幅增加，賣淫案件也愈演愈烈。

事實上在南加許多地方，站街女現象屢見不鮮。根據主流媒體報導和網友討論，在南加聖地牙哥的Naitonal City，有好幾個地方是站街女聚集區，例如羅斯福大道（Roosevelt Avenue）。本報記者此前曾駕車前往該區域，當日是工作日且正值白天，還是能看到好幾位站街女的身影，就連該市市長都曾有過被搭訕經歷。National City市長莫里森（Ron Morrison）說，有一次他開車時，有一位年輕女士站在街中央，只穿著丁字褲站在他的車前，導致他的車子無法移動。莫里森表示，讓他難以置信的是，在晴朗的白天，只穿著丁字褲或比基尼的女性在車流中彎腰攬客已成為日常。

除了National City之外，南加還有部分地區面臨站街女激增的問題，例如洛杉磯市中心東南部的菲格羅亞街（Figueroa Street）。在此前世說新聞的視頻中可以看到，即使是白天，那裡的站街女們仍舊在街上「攬客」，她們多穿著暴露，比如比基尼泳衣、緊身短裙和絲襪，且完全無視周圍警車出沒。其中一些站街女面對攝鏡頭十分機警，她們的身旁可能有皮條客，甚至牽涉到黑幫。

還有站街女飛吻攬客。（世說新聞團隊/攝影）
還有站街女飛吻攬客。（世說新聞團隊/攝影）
華人網友反映，在傍晚高峰期時，幾乎每個路口都聚集十多名站街女，身著亮色，爭奇鬥豔...
華人網友反映，在傍晚高峰期時，幾乎每個路口都聚集十多名站街女，身著亮色，爭奇鬥豔。（網友提供）

南加 華人 非裔

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