好市多挺移民員工辦綠卡 普通人員年薪達6萬

好市多支持申請綠卡，為移民員工提供獲得永久居留權的機會。（記者邵敏／攝影）

好市多 （Costco）不僅為消費者提供優質的商品、服務，還為員工提供具有競爭力的薪酬，普通工作人員年薪最高可達6萬美元；同時支持申請綠卡 ，為移民 員工提供獲得美國永久居留權的機會。

據VIBUS報導，好市多為新移民提供了一份理想的工作；如果人們剛開始在美國生活並且需要獲得綠卡，可申請在這家知名的零售業連鎖店工作。據悉，2020年至2022年期間，好市多為公司員工提交大量工作簽證申請和勞工證（labor certification），並為員工提供很好的工作福利。

好市多的員工福利包括健康保險，覆蓋廣泛的醫療保健需求，保障員工健康安全；退休計畫提供長期財務保障，幫助員工為未來做好準備；除基本薪酬外，員工可以根據工作表現、以及公司的整體業績獲得年度獎金；此外，好市多還為員工提供店內購物的專屬優惠。

想要成為好市多團隊的一員，需要滿足一些基本要求，包括最低年齡必須年滿18歲；專業職位需擁有工作經驗，入門級職位，例如收銀員或倉庫助理則無需經驗；高度重視客戶服務，擁有團隊合作精神以及較強的溝通能力；可接受工作時間靈活性，包括周末、節假日上班。此外，某些技術或管理職位需要特定的執照或證書。

好市多希望尋找與公司文化保持一致的員工，重視效率、承諾、以及高品質的客戶服務，這些品質都是成為好市多團隊成員的關鍵因素。

對於新移民來說，在好市多工作可以申請獲得綠卡，包括以下幾個重要步驟。首先，員工需獲得這家公司的正式工作邀請，特別是專業技能或高需求職位；如果職位需要，好市多可以為員工提供H-1B簽證擔保；對於某些綠卡類別，好市多必須獲得勞工部認證，確認沒有本地員工適合該職位要求；公司將代表員工向移民局提交I-140表格，申請永久居留權；根據員工所在地是在美國境內還是境外，可能會進行身分調整或領事處理；經過USCIS審查批准後，員工將獲得綠卡，取得在美永久生活和工作的權利。