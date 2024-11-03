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橙縣及聖地牙哥 逮24小時40海上偷渡客

聖地牙哥訊
南加海岸線短短24小時內發生三起偷渡事件。（截自ABC10新聞台）
南加海岸線短短24小時內發生三起偷渡事件。（截自ABC10新聞台）

美國海關與邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）宣布，近日在聖地牙哥縣及橙縣的沿海地區發生了三起海上偷渡事件，警方在短短24小時內逮捕超過40人。

第一起偷渡事件發生於10月27日上午約9時30分。探員在聖地牙哥米慎灣（Mission Bay）的Dana Landing碼頭觀察到，一艘23呎長的漁船將四人放下，於是立即對這四人進行移民檢查，確認他們非法進入美國，隨即將這四人及船長與船員逮捕。調查過程中，探員還逮捕了一名試圖駕車接應偷渡者的嫌犯。

幾小時後，第二起偷渡事件發生在橙縣新港海灘（Newport Beach）的Crystal Cove，目擊者報告稱看到16人從一艘擱淺的遊艇上逃離，船隻附近還遺留了22件救生衣。CBP出動直升機搜索，最終16人均被捕。

第三起事件於10月28日凌晨4時在聖地牙哥縣魯凱迪亞（Leucadia）的燈塔海灘（Beacons Beach）附近發生，邊境巡邏隊員目擊一艘船將人放下後迅速離開，當場逮捕15名非法入境者，但船長駛回墨西哥海域未被攔截。

聖地牙哥邊境巡邏隊指揮官Patricia McGurk-Daniel警告：「隨著冬季來臨，這些極度危險的偷渡路線可能導致受傷甚至致命，不要將自己的生命交到那些只顧金錢和自身利益的蛇頭手中。」

聖地牙哥空中與海洋部門主任Brandon J. Tucker則強調，協助偷渡者對移民的安全毫不在意，海路是最危險的非法入境途徑之一。

CBP表示，所有被捕人員已被帶往當地邊境巡邏站進行後續處理。民眾如發現可疑活動，可致電619-498-9900舉報。

偷運非法移民的擱淺遊艇。（截自ABC10新聞台）
偷運非法移民的擱淺遊艇。（截自ABC10新聞台）

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