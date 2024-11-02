華資飛馬 龐巴迪環球5000首配Starlink包機營運
華資首領航空（Prima Air） 高端私人包機公司子公司飛馬航空（Pegasus Elite Aviation），1日宣布旗下全球首架配備Starlink系統龐巴迪環球5000（Bombardier Global 5000 ）投入營運。
飛馬航空與馬斯克（Elon Musk）的Starlink團隊及 Thornton Aviation合作，主導龐巴迪環球5000的高速互聯網開發和安裝。首領航空執行長暨飛馬航空總裁Lina Tullberg介紹，Starlink由約6000顆低軌衛星組成的星鏈提供支持，覆蓋全球，實現每秒200兆位元以上的下載速度，乘客在4萬1000呎高空，也能順暢享受高清視訊串流、視訊通話和大型檔案下載。
他表示，這不但是全球首架環球5000搭載先進的Starlink WIFI高速上網系統，更是擁有十多架灣流機隊的飛馬航空，第一架投入包機業務的龐巴迪機型，將為商務噴射機乘客提供無與倫比的飛行體驗，為長途旅行帶來更豪華的體驗與便利。
飛馬航空也特別感謝范奈斯FAA飛行標準區辦公室（FSDO）在STC認證流程及Part 135適航檢查中提供的支援。 除環球5000具備5200海浬航程外，飛馬航空的整個機隊在長途飛行中提供無線網絡，確保乘客在整個旅程中保持聯繫。
在新冠疫情期間，以投資英國病毒測試盒市場而獲得成功的巴沙迪那華人企業家黃春華，繼2021年底成立首領航空集團後，次年收購范奈斯的美國私人包機龍頭企業飛馬航空，同時很快購入新款超遠程灣流G650ER加入機組，進軍全球最大私人包機及服務領域雄心勃勃。
黃春華表示，美國公務機包機市場全球最大，飛馬航空是近年全球公務機服務發展最快的公司，灣流G650ER是首領航空集團併購飛馬航空之後的主打包機。該飛機號稱灣流系列中最大最快也是最貴的私人飛機，最大飛行距離8630英里，能夠從洛杉磯直飛澳洲雪梨，或者從紐約直飛杜拜，途中不需要降落加油。機上最多乘坐15人，能夠避開繁忙的大型機場，選擇在小型機場降落，為客戶節省時間。
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