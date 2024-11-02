華人車牌加裝透明保護殼收千元罰單 申訴後改25元

華人王華為車牌加裝透明塑膠殼，遭CHP警員攔截罰款。（圖／受訪者提供）

洛杉磯 市居民王華，因車牌使用透明塑膠保護殼，在高速公路被警察攔截並開罰單，罰金超1000美元。在他積極尋求幫助並申訴後，最終罰款25美元。他表示，華人在美國，遇到罰款不要怕也不要驚慌，勇敢維權尋求糾正，往往結果令人意外。

王華是洛杉磯市居民，2024年6月的一天，他與家人駕車前往聖地牙哥 遊玩。當行駛到橙縣 5號公路共乘車道時，他從後視鏡見到一名加州公路巡警（CHP）追上來，閃著警燈命令他靠右邊路肩停車。王華說，他當時覺得奇怪，駕車正常行駛，並沒有覺得違規。停車後，警員對他說，按照規定，車牌不能加裝塑膠保護殼，違者要處罰。王華說，安裝保護殼的原因，是此前有車輛登記貼紙被偷走；為避免損失，就加裝塑膠保護殼。類似情況，在其他人車輛也有，他不是唯一；而且有一次，他的車與一輛警車並排停，對方也沒有就此說事。王華指出，當CHP警員說要罰款，他表示會很快將塑膠殼取下，希望不要處罰，但被對方拒絕。

王華說，當時CHP警員還檢查他的駕照、車輛保險，並在開罰單後表示，「你要去法庭繳罰款」。由於罰單沒有寫明罰款金額，他覺得這次車牌違規不嚴重，認為不是大事，全家人照常到聖地牙哥遊玩。

圖為CHP警員開罰單後，受訪者收到超千元繳費單。（圖／受訪者提供）

遊玩回家幾天後，罰單寄到，王華一看金額，完全出乎他的想像。罰款金額是1057.25美元。王華再仔細看罰單，原來這名開罰單的CHP警員，將這次車牌違規行為，標記為「non correctable」，意思就是這次違規行為，沒有辦法修正。若是「correctable」罰金也就是25美元；就是一字之差，罰金就差40多倍。王華說，他不甘心，因為當時被警員攔截後，他還說可以很快將塑膠保護殼卸下，用時也就四至五分鐘時間。

王華急於尋求幫助，就去所在城市警局諮詢。一位值班警員態度很好，告知以前他們可以協助糾正不當交通違規罰金，但由於目前規定有變，建議王華直接到橙縣CHP部門申訴。王華去了位於橙縣的CHP辦公室。他說，值班警員很客氣，詢問事情經過，認為將車牌覆蓋塑膠殼是可以改正的違規行為，就更正罰單內容，經過蓋章簽名，並表示，這次罰款金額是25美元。值班警員還表示，在任何情況下，開車外出都不應將車牌遮住。「車牌是屬政府車輛管理執法單位的，為方便檢查，車主不應對車牌加任何更改或遮擋、遮蓋。違者就要處罰」。

當王華到法院繳納罰金時，又出現意外。王華表示，由於警員只是協助他更正罰單內容，但警方不收罰金，當他到附近法院繳罰金，收費窗口工作人員看罰單後，表示由於將「non correctable」交通違規改為「correctable」，需要獲法官認定。過程需要三天，此後會寄通知。該工作人員還要求王華將違規事件經過書面簡單陳述。王華表示，他不必上法庭，而是由專門的法官處理這件事。

三天後，王華收到法庭通知，原先處罰撤銷，罰金是25美元。於是王華再次去法院，繳納25美元交通違規罰款。