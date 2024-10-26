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華人區遊民中心不斷擴展 律師籲提高警惕

記者張宏／洛杉磯報導
律師劉龍珠（左）和鄧洪25日再開記者會，呼籲大家藉選票廢除SB330法案和支持該法案的民選官員。（記者張宏／攝影）
律師劉龍珠（左）和鄧洪25日再開記者會，呼籲大家藉選票廢除SB330法案和支持該法案的民選官員。（記者張宏／攝影）

律師鄧洪和劉龍珠日前帶領民眾在羅斯密市反對Maryvale過渡性住宅提案，兩人25日再開記者會，認為遊民中心在華人聚集區已不斷擴展，從亞凱迪亞到爾灣，如果不通過本次選舉廢除SB330法案和支持該案的民選官員，將對華人影響深遠。

鄧洪重申，他們作為反對者取得了80%的成功。Maryvale過渡性住宅提案屬性是一個宗教團體的提案，不是政府提案，通過這次市議會，市府為其興建的標準設定了上限和居住者必須是女性，避免其未來在上面做文章。

他說，真正該提高警惕的是在華人聚集地區市府陸續通過的遊民提案，如位於亞凱迪亞的Elara項目，將建造95套公寓住宅，其中45套永久提供給遊民居住，預計明年動工、2027年入住。爾灣地區也將興建過渡性庇護住宅。這背後的法律支撐是加州2019年通過的SB330法案，該法案要求地方政府不能拒絕或拖延遊民收容所建造申請，加州州檢察長已成功起訴多個城市，多個地方政府已被州政府重罰並且州政府直接批准申請案。他呼籲大家借助選票，廢除SB330法案和支持該法案的民選官員。

律師劉龍珠表示，加州現在成為遊民的天堂，遊民數量從2019年的12萬增加到現在的17萬人，政府每年花在每個遊民身上的錢達5萬美元。這次選舉加州政府還試圖籌集100億美元用於遊民，這意味未來在華人區會有更多的遊民中心，阿罕布拉、聖蓋博市、蒙市、天普市、亞凱迪市等華人密集城市都面臨州政府威脅，他呼籲大家一定要投票推翻47號提案及SB330之類的惡法，才能確保遊民中心不會在華人社區出現。

遊民 華人 加州

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