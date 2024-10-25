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華人私下換匯 收款後帳戶卻被封 「涉收詐騙贓款」

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）
華人換匯，收款成功後中國帳戶卻被封。（取自Pexels網頁）

在美華人為圖方便經常通過各種方式私下換匯，或與相識的朋友交換美金、人民幣；或在網上、社群媒體與陌生人換匯，事實上，這些過程充滿風險。最近一些新型案例顯示，華人在中國的帳戶已經收到換匯的錢，但很快就被警方凍結，因為涉嫌接收詐騙贓款。

中國駐美大使館日前發布一則公告，提醒華人警惕新型的換匯詐騙陷阱，並分享多起具體案例，為保護當事人隱私，大使館沒有透露被害人的具體姓名。其中一個案例顯示，在美華人王某因為遠在中國的家人急需用錢，就想把手中持有的美金兌換成人民幣，再轉帳給家人救急。恰巧此時，網友小C表示需要美金，兩人約定直接換匯交易。

小C當時稱，自己在中國的銀行卡月度轉帳額度已滿，將請朋友協助轉帳。當事人王某表示同意，並將美金轉至小C提供的帳戶。不久，王某的家人果然收到中國不同省市轉來的兩筆人民幣匯款，一切看上去似乎都很順利。但讓王某沒有想到的是，不到半天時間，家人在中國的收款帳戶就被緊急凍結。

另外一則案例非常相似，華人李某赴美參加商品展覽會，會後，他在當地找到一個買家，試圖交易尚未售出的貨品。兩人見面交貨後，對方同樣稱自己在中國的銀行卡轉帳額度已滿，將請朋友幫忙轉帳。當事人李某陸續收到數筆匯款，但到帳後的第二天，他在中國的銀行帳戶就被凍結。

這兩起案例與此前的一些換匯詐騙有所不同，前期換匯交易已成功，但收款帳戶很快被凍結，案件查詢得知，其帳戶竟然涉及接收詐騙贓款。當事人面臨的後果，不僅換匯被騙的錢財很難追回，自己還要接受警方進一步調查。

中國駐美大使館指出，根據華人的反映，類似案件並不少見，私下換匯詐騙團夥流竄作案。他們通常通過網絡尋找需要換匯的被害人，並以繳納學費、生活費等需要兌換美元。受害人被騙後導致帳戶凍結，影響正常生活、經商等，帶來極大不便。使領館提醒在美華人，切勿私下換匯，與陌生人發生轉帳交易時提高警惕。

華人 大使館 社群媒體

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