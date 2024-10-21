我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

華人餐廳力拚轉型家庭廚房 生意風生水起

記者楊青／洛杉磯報導
薇薇安小廚正在製作菜捲。（圖／薇薇安吳提供）
薇薇安小廚正在製作菜捲。（圖／薇薇安吳提供）

洛杉磯縣今年10月開放家庭廚房許可證申請，不少華人率先參與，將餐廳轉型家庭廚房，美食手藝創業，有聲有色。

「家庭廚房船小好掉頭，尤其在疫情後，值得嘗試」，曾在聖蓋博全統廣場經營「冠軍美食」20年的資深餐飲業者薇薇安吳，是新冠疫情後最早轉型家庭廚房的華人餐飲業者之一，短時間內，她從「冠軍老闆」轉型成「薇薇安小廚」，從利用關門的店面作基地，生產供應外食，到目前用家庭廚房為幾百、上千人的團購提供美食，生意比傳統店面更加風生水起。

薇薇安小厨出品的美食。（圖／薇薇安吳提供）
薇薇安小厨出品的美食。（圖／薇薇安吳提供）

薇薇安說，疫情前，她的傳統餐飲店每年收入都是五位數。讓她沒有想到的是，疫情期間生意一下翻了好幾倍，最高的時候，營業額甚至是以前的將近十倍。她說，事實上疫情期間的經營方式，已經有點像家庭廚房，那時大家都困在家中，外賣訂餐暴增。這恰巧給平常喜歡創作菜單和擅長改良食材的薇薇安提供創作平台，店裡沒客人，她就設計餐單，和員工一起製作各種特色便當、小吃、糕點、燉湯，連平常只用來妝點菜餚的檸檬，也製作成蜂蜜檸檬，不起眼的辣椒做成瓶裝辣醬油和辣椒醬，成為商品，徹底改變傳統店面只賣牛肉乾和滷味的單一方式。

因為出品多樣、搭配靈活、經濟實惠，客人們一傳十、十傳百，從外賣到居民送餐全面開花，提供的團餐常常一出就是好幾輛車裝載上千份。

疫情過後，正好碰到全統廣場翻修，店面合約被迫中斷。薇薇安乾脆將廚房搬回家，從家中繼續生產各種美食。目前給洛杉磯地區兩個華人團訂提供食物，客人也從聖蓋博谷擴展到喜瑞都、派洛斯福德（Palos Verdes）甚至聖地牙哥。

「我喜歡餐飲創作，但又不希望因為開家庭廚房影響家人生活」，薇薇安吳表示，她的家庭廚房並不直接與客人見面，只供應團訂。每個星期，她提前將菜單提供給團媽（團餐中介），或者團媽將吃到的美食告訴她，由她再製作，這意味著要給團媽讓利，但因生產量大，收入依然不錯，最重要的是，這麼做同時兼顧居家整潔和家人的正常生活。

薇薇安小廚出品的美食。（圖／薇薇安吳提供）
薇薇安小廚出品的美食。（圖／薇薇安吳提供）

疫情 華人 聖蓋博

上一則

廉航票機場買 有些比網路便宜

下一則

被指「全美最差麥片」被指含多國禁用成分

延伸閱讀

華人餐廳 力拚轉型家庭廚房 生意風生水起

華人餐廳 力拚轉型家庭廚房 生意風生水起
港人夫婦移居抵台 開咖啡廳以美食與手作編織圓夢

港人夫婦移居抵台 開咖啡廳以美食與手作編織圓夢
布萊恩公園冬日市集10╱25開幕

布萊恩公園冬日市集10╱25開幕
後備山地連轉型固守淺山要隘 弓箭打游擊成絕響

後備山地連轉型固守淺山要隘 弓箭打游擊成絕響
鑽石吧美食周14日起開幕 消費可享折扣及抽獎

鑽石吧美食周14日起開幕 消費可享折扣及抽獎
轉型經營 面向大眾休閒服務

轉型經營 面向大眾休閒服務

熱門新聞

年輕女子沒房，利用Airbnb套利月賺18萬。示意圖。（記者邵敏／攝影）

年輕女沒房 用這招月賺18萬租金 華人也做類似生意

2024-10-14 15:44
華裔女子Angela Meng，與Coinbase創始人Brian Armstrong完婚。（取自Brian Armstrong X帳號）

華女記者嫁入豪門 11歲北京移民洛杉磯

2024-10-15 14:32
卡斯泰克地區多人患癌，懷疑垃圾場有毒煙霧造成。（KTLA5電視台）

洛縣一條街 14戶中7人患癌 原因是...

2024-10-16 14:59
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
駕駛室後座的車玻璃被砸，車內狼藉一片。（受訪者提供）

南加華女被砸車 2萬財物小心藏匿仍被盜

2024-10-14 20:06
大約700萬社會安全生活補助金（Supplemental Security Income，SSI）受益人，11月將額外收到一張支票。（ABC13電視台畫面）

11月大事紀：總統大選、感恩節和多收一張社安補助支票

2024-10-15 20:04

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行