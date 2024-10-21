華人餐廳力拚轉型家庭廚房 生意風生水起

薇薇安小廚正在製作菜捲。（圖／薇薇安吳提供）

洛杉磯縣今年10月開放家庭廚房許可證申請，不少華人 率先參與，將餐廳轉型家庭廚房，美食手藝創業，有聲有色。

「家庭廚房船小好掉頭，尤其在疫情 後，值得嘗試」，曾在聖蓋博 全統廣場經營「冠軍美食」20年的資深餐飲業者薇薇安吳，是新冠疫情後最早轉型家庭廚房的華人餐飲業者之一，短時間內，她從「冠軍老闆」轉型成「薇薇安小廚」，從利用關門的店面作基地，生產供應外食，到目前用家庭廚房為幾百、上千人的團購提供美食，生意比傳統店面更加風生水起。

薇薇安小厨出品的美食。（圖／薇薇安吳提供）

薇薇安說，疫情前，她的傳統餐飲店每年收入都是五位數。讓她沒有想到的是，疫情期間生意一下翻了好幾倍，最高的時候，營業額甚至是以前的將近十倍。她說，事實上疫情期間的經營方式，已經有點像家庭廚房，那時大家都困在家中，外賣訂餐暴增。這恰巧給平常喜歡創作菜單和擅長改良食材的薇薇安提供創作平台，店裡沒客人，她就設計餐單，和員工一起製作各種特色便當、小吃、糕點、燉湯，連平常只用來妝點菜餚的檸檬，也製作成蜂蜜檸檬，不起眼的辣椒做成瓶裝辣醬油和辣椒醬，成為商品，徹底改變傳統店面只賣牛肉乾和滷味的單一方式。

因為出品多樣、搭配靈活、經濟實惠，客人們一傳十、十傳百，從外賣到居民送餐全面開花，提供的團餐常常一出就是好幾輛車裝載上千份。

疫情過後，正好碰到全統廣場翻修，店面合約被迫中斷。薇薇安乾脆將廚房搬回家，從家中繼續生產各種美食。目前給洛杉磯地區兩個華人團訂提供食物，客人也從聖蓋博谷擴展到喜瑞都、派洛斯福德（Palos Verdes）甚至聖地牙哥。

「我喜歡餐飲創作，但又不希望因為開家庭廚房影響家人生活」，薇薇安吳表示，她的家庭廚房並不直接與客人見面，只供應團訂。每個星期，她提前將菜單提供給團媽（團餐中介），或者團媽將吃到的美食告訴她，由她再製作，這意味著要給團媽讓利，但因生產量大，收入依然不錯，最重要的是，這麼做同時兼顧居家整潔和家人的正常生活。