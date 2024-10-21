家庭廚房主打特色小吃 美食達人舞台

洛杉磯開放家庭食品合法化，提供美食達人展現手藝的舞台，圖為薇薇安小廚出品的美食。 （圖／薇薇安吳提供）

聖蓋博 谷華人 家庭廚房主打地方小吃和家庭便當，成為美食達人烹飪愛好的舞台。曾有人笑言，一場疫情 成就了一大群美食達人，本來關門自家享用的烹飪手藝，成了能夠養活全家的本領。

格蘭杜拉美食達人黃婉媛（Joey）就是其中一員。她從疫情期間開始在家創業，從家鄉上海本幫菜開始，發展出南北糕點、學生便當及節日美食系列，成為聖蓋博谷山腳地區家庭厨房網紅美食達人。

「剛開始是自己做了分給朋友和鄰居吃」，黃婉媛說，沒想手藝一下得到諸多好評，眾人紛紛要求她多做一些，送給更多朋友品嘗。從第一張小小的訂單開始，目前的客人已經幾乎遍布聖蓋博谷華人聚居城市，從亞凱迪亞、天普市、巴沙迪那到核桃市和鑽石吧，最遠到約巴林達，光是格蘭杜拉和聖迪瑪斯附近，常客就多達數百人，包括不少經常懷念家鄉味的中國留學生。

在國內從事物流工作，黃婉媛從沒有想過有一天會以烹飪手藝謀生。從小受點心師傅媽媽的影響，耳聞目染，早早就做得一手不錯的中式料理，「我喜歡原料都自己準備和挑選」，她表示，比如中秋點心蛋黃酥、鮮肉月餅等等使用的豬油，都是她自己買來整塊的鮮肉，提煉出新鮮豬油多酥皮，滬式鮮肉月餅、蛋黃酥，蘿蔔絲餅、綠豆糕，還有各種應節料理，備料、製作、烘烤、裝盒、貼簽，全都一個人完成。

艾爾蒙地的網紅美食達人吳鴻鶯，經營的則是「半職的家庭廚房」。高中時隨家人從廣東移民來美，娘家和夫家都有開餐館的傳統，但她本人則喜歡教書和文藝，閑暇經不住朋友懇求，將好手藝與大家分享。

「其實真的不為賺錢」，她會在中秋節和家人一起做充滿家鄉味道的月餅、蛋黃酥和廣式芋泥酥餃，或在中國新年前後做香腸和臘肉，收取的只是原料成本費。

不過黃婉媛表示，洛杉磯開放家庭食品合法化，對於她來說無疑多了一項創業方法，她現在的月收入，比之前在快遞公司要多上一倍，而且還可以同時兼顧家務和小孩。