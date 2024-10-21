我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

衛生、交通、空汙… 家庭廚房衍生管理問題

記者楊青／洛杉磯報導

洛杉磯縣2024年10月開放家庭廚房許可證申請，希望在家中經營小餐館的民眾，可望合法實現創業理想，讓民眾的烹飪之長可以成為謀生方式，不過新規也同時引來一些民眾的擔心，比如社區交通、空氣影響和公共衛生等等。

艾爾蒙地華人劉劉凡表示，疫情期間他的幾個朋友都成了「私房大廚」，每天在家自製食品出售，包子、餃子和各種便當供不應求，給鄰居和友人很多方便和實惠，他自己也是友人廚房的常客，基本不用再去外面吃飯，避免了外食漲價和小費及稅的煩惱。不過他表示，現在家庭廚房愈來愈多，光是他的社區就有好幾戶家庭廚房，外來的客人和車輛也愈來愈多，孩子們在家前便道玩耍不大安全。

部分民眾也擔心家庭廚房遍地開花，會給公共衛生甚至空氣帶來隱患。一位來自台灣的移民表示，台灣的商業烹飪和居家烹飪有較為嚴格的區域管理，確保商業烹飪不會對民眾住宅區的空氣產生不良影響，如果洛縣完全開放家庭廚房，社區的空氣是否能有保障？此外，家庭廚房生產大量食品所增加的垃圾，也是部分民眾關注的焦點之一。

聖蓋博市居民陳小川女士指出，雖然她認為民間美食達人和家庭廚房，在高通貨膨脹的時代非常需要，給大家提供物美價廉的美食，但政府部門確實需要嚴格管理。她舉例說，聖蓋博等地近年出現路邊流動餐車，集中在山谷大道阻擋了駕駛人的轉彎視野，給公交安全帶來隱患；而衛生部門對流動餐車的衛生管理，比如煙塵、蒼蠅和流動水的管理等等，遠不如餐館嚴格，不僅對正規餐飲業者不公，對民眾的飲食衛生也是隱患。

洛杉磯縣開放家庭廚房之後，包括家庭廚房執照的申請，以及對家庭廚房的衛生檢查，均由洛縣公共衛生局承擔。

洛縣 聖蓋博 洛杉磯

上一則

罐頭水果和蔬菜好不好？這幾種罐頭食品更營養

下一則

家庭廚房主打特色小吃 美食達人舞台

延伸閱讀

華人餐廳 力拚轉型家庭廚房 生意風生水起

華人餐廳 力拚轉型家庭廚房 生意風生水起
港人夫婦移居抵台 開咖啡廳以美食與手作編織圓夢

港人夫婦移居抵台 開咖啡廳以美食與手作編織圓夢
洛杉磯社區頻遭竊 屋主痛失30萬財物

洛杉磯社區頻遭竊 屋主痛失30萬財物
布碌崙首屆氣球情感藝術節 傳遞共好理念 民選官員與社區人士到場

布碌崙首屆氣球情感藝術節 傳遞共好理念 民選官員與社區人士到場
劉文健基金會籌款晚宴 頒獎優秀警察、社區人士

劉文健基金會籌款晚宴 頒獎優秀警察、社區人士
美國現象／美西最大天體社區 享受陽光與放鬆

美國現象／美西最大天體社區 享受陽光與放鬆

熱門新聞

年輕女子沒房，利用Airbnb套利月賺18萬。示意圖。（記者邵敏／攝影）

年輕女沒房 用這招月賺18萬租金 華人也做類似生意

2024-10-14 15:44
華裔女子Angela Meng，與Coinbase創始人Brian Armstrong完婚。（取自Brian Armstrong X帳號）

華女記者嫁入豪門 11歲北京移民洛杉磯

2024-10-15 14:32
卡斯泰克地區多人患癌，懷疑垃圾場有毒煙霧造成。（KTLA5電視台）

洛縣一條街 14戶中7人患癌 原因是...

2024-10-16 14:59
要讓好市多會員「最佳化」，民眾可上costco.com尋找最佳優惠。（好市多官網截圖）

好市多會員每月這麼做 可省更多錢

2024-10-20 19:42
駕駛室後座的車玻璃被砸，車內狼藉一片。（受訪者提供）

南加華女被砸車 2萬財物小心藏匿仍被盜

2024-10-14 20:06
大約700萬社會安全生活補助金（Supplemental Security Income，SSI）受益人，11月將額外收到一張支票。（ABC13電視台畫面）

11月大事紀：總統大選、感恩節和多收一張社安補助支票

2024-10-15 20:04

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行