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好市多提前上架折扣品但原價賣 消費者：易誤導花冤枉錢

記者金維多／洛杉磯報導
7月底好市多的折扣區商品雖然已經換成8月折扣商品，但未在折扣期間顯示為原價。（王女士提供）
7月底好市多的折扣區商品雖然已經換成8月折扣商品，但未在折扣期間顯示為原價。（王女士提供）

好市多（Costco）一向以商品優惠深受華人顧客喜愛，每個月都會定期放出折扣商品增加買氣，但細心的民眾也許會留意到，每月折扣期間其實存在的「真空期」，並不是無縫銜接，這期間就可能會有一些「誤導」。

南加華人王女士7月底前往工業市（City of Industry）的好市多，準備購買幾件最新一期的折扣商品。但令她奇怪的是，原先進門的折扣區商品竟然都是原價售賣，這在之前是從未見過的場景。王女士回看了折扣海報才發現，7月份的折扣在7月21日就已經截止，而8月份的折扣是從7月31日開始持續到8月25日。

王女士表示，可能是自己之前都是在每月折扣期間逛好市多，從來沒有經歷過超市無打折商品的時間點。但讓王女士不解的是，超市的折扣區擺放的商品其實已經更新成8月份即將推出折扣的商品，只是價格按照原價在出售。雖說王女士是好市多的熟客，每月會定期關注折扣海報，但這樣的「折扣截止期」會誤導一些新來的消費者。

其實各大商場提前推出未來折扣商品以原價出售的行為並不罕見，南加律師劉龍珠表示，加州商業和職業法（BPC）規定，在廣告中做出虛假或誤導性陳述屬於違法行為。雖然好市多這種行為有存在被告的空間，但這取決於超市有沒有故意而為之。商場可以解釋為上架新一期促銷商品需要人力和時間，因而會提前幾天更換，並且好市多是有明確促銷海報標註折扣時間和商品的，但更人性的做法應該是在折扣區商品價格上直接標註此為原價，避免消費者產生歧義。

王女士表示，有些民眾並不熟悉好市多的折扣制度，或者不經常前往，很容易花了冤枉錢，並且在不知情的情況下就會丟失了後期退貨或者價格匹配的權利。一般好市多都會以電子郵件和信件的方式將每月折扣通知給會員，大家一般都是為了省錢才成為好市多會員，應當留意這些最新消息。

好市多 南加 華人

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在好市多買貴了商品 1招可拿回折扣價

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