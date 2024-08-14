華醫前衛、個性化豪宅 6880萬元掛牌降價4成仍難售

這座建於2010年的海濱豪宅由建築師Edward R. Niles設計。（地產網站Zillow）

近年來，南加州 海濱城市馬里布（Malibu），已成為全球頂級富豪聚集地，當地房產交易屢屢打破加州乃至全美紀錄。然而，即使在這樣搶手的黃金地段，也有「難賣」的房子。知名華裔腎臟科醫師陳威佐（Wei-Tzuoh Chen）名下一處房產，就從原本6880萬元掛牌價，大降至2680萬，降幅近四成。

根據地產網站Zillow介紹，這座占地0.83英畝的海濱莊園位於太平洋海岸公路（Pacific Coast Hwy），共有五間臥室、七間浴室，住宅面積共8206平方呎。據華爾街 日報報導，陳威佐和妻子Carrie陳於2003年以225萬元的價格購買入此處，之後用六年時間重新打造這座擁有絕美海景的度假房產。

根據公開房產信息，陳威佐和妻子曾於2015年7月以5300萬元的價格首次掛牌出售該房產，但在一年後撤下。2023年3月，該房產再次上市，掛牌價6800萬。截至發稿，掛牌已超過500天，期間經過三次調價，價格現已降至4200萬元，下調幅度高達39%。

不難看出，這棟海濱豪宅的出售過程似乎甚為艱難。除買賣雙方對價格的預期存在差異外，還有一點鮮為人知的原因。據知情者透露，這種級別的豪宅銷售，屋主積極社交、提升房屋曝光度也很重要，這樣可以有效擴大潛在買家圈子，並推廣房屋設計理念和品味故事。但在此次掛牌前，陳威佐夫婦為人低調，也長期不在洛杉磯居住，房屋完全交由房屋經紀人打理。此外，一位不願具名的房產經紀指出，儘管該房產所處地理位置稀有、裝修豪華，但其建築風格和室內裝修過於個性化，風格前衛，因此想要找到品味相投的買家並不容易。

豪宅共有五間臥室、七間浴，住宅面積共8206平方呎。（地產網站Zillow）

根據地產網站Zillow上的信息，這座建於2010年的海濱豪宅由建築師Edward R. Niles設計，由一個橢圓形圓柱體、一座三角塔以及一座立方體塔建築組成。代表喜慶、好運的中式紅色被融入房屋設計中：後院的三角形紅色玻璃房面朝大海，讓屋主和客人可以在不受海風困擾下，一面用餐一面欣賞海景；房屋內部也常以紅色裝飾點綴，紅色的沙發、雕塑、巨型油畫，為以灰色為主的空間增添濃厚藝術氣息。

房屋設計中融入代表喜慶和好運的中式紅色，增添濃厚的藝術氣息。（地產網站Zillow）

透過豪宅內部展示圖可以看出，屋內裝飾沒有過多複雜裝飾，多以簡潔線條和平面來呈現建築本質，頗具現代主義大師風格。大面積落地窗，將室內外空間緊密結合，營造出通透開闊感覺。而將玻璃、鋼、混凝土等現代材料融入室內設計，強調建築的質感和力量感。豪宅的其他特色還包括一個可容納百人的主廳、一個音樂工作室、一個家庭劇院和一個不銹鋼日式浴缸。

馬里布近年來成為富豪雲集。加州目前最昂貴的三處住宅都在這裡，包括眼鏡品牌創始人James Jannard近期出售的2億1000萬豪宅，Jay-Z和碧昂絲 去年出售的2億房產，以及2021年風險投資家Marc Andreessen以1億7700萬元購買的一處房產。最近，知名豪宅房產經紀人Kurt Rappaport在接受彭博採訪時表示，又有一處3億元的馬里布豪宅即將上市。如果最終能以該價格成交，將打破全國最昂貴房屋紀錄。