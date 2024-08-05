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挑戰退貨極限 床墊用5年 好市多照收

編譯陳盈霖／綜合報導
會員再度測試好市多退貨政策的底線。（取自好市多臉書）
會員再度測試好市多退貨政策的底線。（取自好市多臉書）

繼今年稍早一名女子成功退了坐兩年半的沙發，FOX 11電視台報導，一對夫妻近期測試好市多（Costco）退貨政策極限，將使用五年的床墊拿回店裡退貨，聲稱床墊睡著「不舒服」，成功退回當初購買的499.99元。

他們在抖音（TikTok）上紀錄退貨情況。妻子以@purrfectreads帳號發送影片，標註「非常時期要用非常手段」。影片中她說「我們決定測試一下，看是否能退回使用幾年的物品，且沒有收據。」根據影片，床墊被推進好市多店內。妻子稱「感到緊張，但他們最終接受這張已使用五年的床墊」。儘管沒有當初購買的實體收據，然會員卡資料能找到當初購買紀錄。

最後，這位妻子拍下他們成功退貨的標準雙人床尺寸（Queen）床墊與退貨收據，店員將退貨金存入好市多禮卡，他們再用這張禮卡購買新的加大雙人床墊（King size）。「我們支付300元加大雙人床墊的差價，三人（丈夫、寶寶和我）擠在標準雙人床墊上並不舒服」妻子在評論區寫道。

影片上網後引發不少議論。一位抖音用戶留言道「幾個星期內測試退貨是可以的，但五年？」「好市多大量購買這些貨品，退貨對他們而言損失不大。」一位用戶稱「我可能也會這樣做，謝謝你的影片。」另一人表示「我們在好市多買了五年的餐桌，發現桌腿出現奇怪裂縫，拿去退了沒問題。」

也有評論不以為然，有人稱「退還一個用五年的臭床墊，有什麼值得驕傲」。FOX商業台聯繫好市多尋求評論。針對負評，@purrfectreads試圖澄清，指床墊品牌Sealy有十年保固期。

2023年，美國新聞（U.S. News）將好市多評為有出色退貨政策的六大商店之一。諮詢公司Romy Group LLC總經理葛斯林（Nick Gausling）透露「好市多有大型零售商最慷慨的政策，甚至允許多年後退貨。」「他們的會員制度抵銷退貨帶來的損失，對每個人來說雙贏。」

今年2月間，抖音上也瘋傳一名女士的影片，稱其將使用兩年的沙發退貨，引起一些反彈聲浪，一些顧客指責該女子利用退貨政策，然好市多退貨政策，並未規定大多數產品需在指定時間或特定條件下才能退貨。

好市多 抖音 零售商

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