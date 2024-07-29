雙無挑戰洛奧運 無車釀後勤惡夢 無家可歸者也是問題

洛杉磯市長貝斯說，民眾前往2028年洛杉磯奧運各場館不能自己開車，只能搭乘大眾交通工具。（取自洛杉磯市交通廳網頁）

ABC 7電視台報導，2024年巴黎奧運 盛大開幕，洛杉磯 是否準備好迎接2028年奧運？洛市長貝斯（Karen Bass）日前接受「目擊者新聞」（Eyewitness News）專訪，談及2028年洛杉磯奧運面臨的巨大挑戰是「無車奧運」（car-free Olympics）與無家可歸等問題。

巴黎和洛杉磯2017年分別拿到2024年和2028年奧運會主辦權。洛市府官員持續關注巴黎奧運準備工作，貝斯也赴巴黎實地了解。「我們需要3000輛公車進城，這3000輛公車不會全是電動車，因為我們不得不從很多城市借用這些車輛」貝斯說，這部分恐是一場後勤惡夢。

洛杉磯市長貝斯接受專訪，提及2028年洛杉磯奧運準備方向。（取自ABC 7）

當人們聽到「無車」這個詞彙時可能會擔心，是否意味著無法駕駛自己的車輛？「確實如此」貝斯說，「若要去某個奧運場館，民眾將乘坐公共交通工具，但你知道，這對於我們生來就有汽車的城市來說很困難。」

巴黎市民和遊客對使用巴黎地鐵 等公交系統相當滿意，但洛杉磯地鐵系統卻沒那麼受歡迎。隨著近期洛杉磯公共交通系統暴力和吸毒事件增加，貝斯表示該市增加警力，替公共交通大使配備可緩解攝入過量鴉片類藥物造成影響的納洛酮（Naloxone）藥物Narcan。

「這正發揮作用。」她說，「我們的大使拯救了190名乘客，儘管我很高興他們這麼做，但這意味著有190人在公共交通系統上吸毒過量，去年前六個月，有50人因此死亡。」然她強調，洛市地鐵客流量如今以回到新冠肺炎疫情前。「就最常用的交通系統而言，地鐵客流量已達全國第二，甚至超越芝加哥，而安全永遠是第一考量。」

面對洛杉磯另一個主要的無家可歸議題，貝斯受訪時坦承，自己在競選市長時，承諾這是她當務之急需解決的議題。她說，「我們已建造所有體育場，但我們真正需要的是住房，這樣無家可歸者便不會流落街頭。」