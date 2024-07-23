父匯50萬贖金救兒 洛中領館籲防範虛擬綁架

中國駐洛杉磯總領事館發布一系列網絡詐騙的案例，提醒海外華人提高防範意識。（取自Pixabay）

中國駐洛杉磯總領事館近日發布了一系列針對電信網路詐騙的提醒，提醒海外華人 提高防範意識。領管所舉案例皆源自真實事件，包括殺豬盤、虛擬綁架、虛假網絡投資 等高頻的詐騙手段。

女留學生劉女在交友平台上認識了自稱名校留學生的孫某。孫某展現了優質男友形象，並頻繁發送照片和關心訊息，讓劉女陷入戀愛。孫某提出一起經營火鍋店、環美旅遊等計畫，使劉女深信不疑。某日，孫某稱其母親突發疾病急需用錢，劉女立即匯款。隨後一年中，孫某以各種理由不斷索討錢財，累計達70萬元。最終，劉女無錢可借時，孫某將其拉黑，劉女才意識到受騙。

領館指出，在殺豬盤案件中，詐騙者常將自己包裝成「優質男女」，快速建立戀愛關係以取得信任，進而以急需用錢等理由進行詐騙。此外，近期還頻繁出現求職、租屋類新型詐騙，詐騙者利用受害者需求行騙。領館提醒，應謹慎對待網路交友，避免輕易轉帳。如遇詐騙，請立即報警，並保存詐騙者身分資料、轉帳紀錄等證據。如需協助，可聯絡國內親友向警方求助。

被害人張先生接到自稱綁匪的電話，稱其子王男（與父不同姓）因賭博欠債100萬元被控制，需支付贖金。所謂綁匪隨後發來王男鼻青臉腫手持欠條的視頻，張先生遂匯款50餘萬元，最終報警求助。

經過警方調查，這是一場「虛擬綁架」。王男接到自稱AT&T客服的電話，對方稱電話卡被用於詐騙，並將電話轉接至「公安局」。對方稱王男涉嫌重大犯罪，要求其藏匿酒店，斷絕聯繫，並以拍攝虛假綁架視頻進行恐嚇，詐騙王男家長匯款。

虛擬綁架詐騙中，騙子常冒充公檢法，通過「斷絕聯絡、拍假影片、騙取贖金」等步驟作案，並利用篡改來電顯示、偽造法律文書、AI模仿音視頻等手段，使人難辨真偽。領館提醒海外華人遇到可疑電話切勿輕信，應立即報警。

受害人李某為美國一所大學教授，透過社群網站認識了自稱外匯交易商人的郭某。郭某聲稱有特殊管道，使用手機平台一年內獲利百萬，邀請李教授一起投資。在郭某誘導下，李教授使用該平台操作，初期能小額提現，遂信以為真，投資30餘萬元。一年後，平台因系統風險無法提現，郭某也將李教授拉黑，李教授方知受騙。

領館指出，不要輕信非正規管道推薦的投資理財，對「穩定高回報」的誘惑應保持高度警惕，避免下載來路不明的投資軟件，遇到陌生理財專家要謹慎。如遇詐騙，請立即報警。

中領館 透過分享真實案例，提醒華人提防各類詐騙行為。如果認為遭遇詐騙，應盡可能留存證據並進行報警。在洛杉磯的中國公民如果遭遇可疑情況，也可及時與中領館聯繫，或撥打外交部全球領事服務熱線（+86-10-12308，24小時在線），以獲取專業指導和幫助。