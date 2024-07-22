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近半X世代：60歲退休需要「奇蹟」

編譯陳盈霖／綜合報導
近半數X世代指出，他們需有「奇蹟」才能退休。（NBC電視台畫面）
近半數X世代指出，他們需有「奇蹟」才能退休。（NBC電視台畫面）

CBS電視台報導，退休大不易？投資銀行Natixis一項最新研究指出，許多X世代（Generation X）尚未替自己退休後的黃金歲月做好準備，近半數X世代指出，他們需有「奇蹟」才能退休。

所謂X世代，是出生於1965年至1980年者，最年長的X世代即將於本月滿59歲半，是勞工可領取退休金最低年齡。這個世代也是20世紀，1980年代雇主大規模放棄傳統養老金、第一代以401(k)計畫作為主要退休工具者。然而，401(k)將責任完全放在參與者身上，由他們自己決定儲蓄多少、如何投資與如何在退休後提取資金，知名退休專家吉拉杜奇（Teresa Ghilarducci）稱此方式是種脆弱的DIY手法。

Natixis指出，這種方式使X世代在很大程度上要靠自己規劃退休生活，許多人準備不足，不僅在儲蓄資上，對關鍵財務資訊理解上亦然。X世代家庭平均退休儲蓄約15萬元，遠低於美國人所說舒適退休所需的150萬元。

Natixis投資者洞察中心（Center for Investor Insight）執行總監古德賽爾（Dave Goodsell）指出，X世代被忽視了，較大的嬰兒潮世代與千禧世代反而吸引更多關注。「他們是放學後獨自一人的鑰匙兒，退休後只能靠自己。」

該研究發現，約五分之一X世代擔心，即使他們退休後有100萬儲蓄，也無法負擔退出工作後的費用。約四分之一者擔心儲蓄短缺將迫使他們退休後重返職場。一半的X世代認為，即使他們想在60歲停止工作，也須奇蹟才能退休。

近期其他研究也發現X世代的退休狀況糟糕，國家退休保障研究所（National Institute on Retirement Security）今年稍早指出，擁有私人退休計劃的典型X世代家庭有四萬元儲蓄， 約40%的人沒有替退休儲蓄一分錢。

即使如此，這並未阻止X世代的退休夢想。調查參與者告訴Natixis，他們計畫60歲退休，也相信自己退休生活將持續約20年，比許多退休人士實際經歷的時間來得短。這些期望似乎有些矛盾，特別是考慮他們退休所需的儲蓄不足。古德賽爾說，「調查中的48%不再考慮退休，我把這理解為他們壓力很大，寧可把頭埋在沙子裡。」然也有約四分之一的X世代擔心他們無法工作到自己喜歡的年齡，「這反而是基於現實的擔憂」他說。

X世代對他們投資表現也有些不切實際的看法。Natixis調查稱，此群體認為他們退休資產將有13.1%長期回報率，高於通膨。以當前大約3.3%通膨率計算，這意味著投資回報率為16.4%，遠高於標普500指數約10%典型年回報率。此外，只有約2%的X世代了解投資債券的關鍵方面，例如高利率對債券價格影響等。古德賽爾建議X世代「儘可能多學習。」

近半數X世代指出，他們需有「奇蹟」才能退休。（NBC電視台畫面）
近半數X世代指出，他們需有「奇蹟」才能退休。（NBC電視台畫面）
X世代是第一代用401(k)方式準備退休者。（NBC電視台畫面）
X世代是第一代用401(k)方式準備退休者。（NBC電視台畫面）

退休金 儲蓄 投資

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