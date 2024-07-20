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電腦當機航班大亂上演災難片 華人徹夜排隊改簽

記者張宏／洛杉磯報導
在第三航廈出發層門口看到排隊改簽的人群已排到室外。（圖／Vinent吳提供）
在第三航廈出發層門口看到排隊改簽的人群已排到室外。（圖／Vinent吳提供）

災難片情節現實上演，微軟藍屏引發機場航班大混亂。有華人被迫滯留紐約機場，而紐約飛洛杉磯19日單程航班價格已漲到2754元，轉機更要$3000+。還有華人滯留洛杉磯國際機場LAX）一夜，在第三航廈排隊等待改簽的人從室內排到室外。有人慨嘆，19日的機場堪比中國春運亂作一團，過度依賴電腦的技術基礎很脆弱，懷念以前手寫登機牌的時代。

AA航空紐約飛洛杉磯19日單程航班價格已漲到2754元。（圖／邱先生提供）
AA航空紐約飛洛杉磯19日單程航班價格已漲到2754元。（圖／邱先生提供）

洛杉磯華人邱先生近日去紐約出差，原定19日乘坐Delta航空上午11時30分的航班返回洛杉磯。他說，早上查看Delta航班狀態時有延誤警告，不過他的航班顯示正常。他就到機場領取登機牌候機，後來廣播通知該航班取消，最初改簽下午六點，後來又變成晚上9點。他唯一希望能正常起飛，不想在機場過夜。

邱先生說，改簽機票不要錢，但是如果新買紐約飛洛杉磯的經濟艙單程機票已飆升到2000元以上了，Delta系統直接崩潰，AA紐約飛洛杉磯的航班直飛只有一班，且價格已炒到2754元，到費城轉機的票價更是高到3663元。

還有人在機場等了足足一晚上才坐上飛機，華人網友Icecream在社交媒體上寫道，在LAX機場待了一晚上，從18日晚六點待到19日早上六點，凌晨離開AA航廈去第一航廈乘坐西南航空（Southwest）回家時，還聽到AA工作人員拿著喇叭喊今天可能飛不了，UA和Delta也在取消中，目前西南航空和阿拉斯加航空在飛。

Delta系統直接崩潰。（圖／邱先生提供）
Delta系統直接崩潰。（圖／邱先生提供）

也有洛杉磯華人本來是18日晚上的飛機，因為系統癱瘓在機場等了一晚上，19日早上九點改成阿拉斯加航空。她說，在機場這一晚上太痛苦，大家為了改簽排隊一晚上，場景堪比災難片太可怕了。這一天LAX機場和中國春運時期的火車站秩序不相上下，現場亂作一團，到處排長隊。

LAX接送司機Vinent吳上午10時30分到達機場接客人，他表示，機場到達層接機的車子明顯變少，尤其是第一航廈到第三航廈車子特別少，但是在第三航廈出發層門口看到排隊改簽的人群已排到室外，國際航廈到第七航廈到達層和出發層人潮和平時差不多，他的客人從上海飛洛杉磯到達和出關沒有影響，從落地到出關差不多一個小時。

華人Vivi在中國時間19日乘坐國航從北京飛洛杉磯，她說，在北京因為天氣原因延誤兩個多小時，結果上飛機前聽說LAX因為電腦系統宕機航班癱瘓，有人入境等了四小時，她感覺很崩潰，只能祈禱自己到達時系統已恢復正常。現代社會太依賴電腦，但斷網或電腦宕機就癱瘓。這次遭遇讓她開始懷念手寫登機牌的時代，人工比機器靠譜。

洛杉磯國際機場 華人 LAX

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