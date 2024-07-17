洛縣工業市槍擊案 死者疑是華人 兇嫌關押中

工業市物流運輸公司員工命案現場，確認死者Edward Shi來自羅蘭岡，疑似華裔。（記者張庭瑜／攝影）

洛縣 警方於15日（周一）上午約9時接到一家物流運輸公司槍擊 事件報案後，趕往工業市（City of Industry）的Gale Avenue 18600號街區The Concourse Plaza，發現一具男屍，其上半身有明顯槍傷。死者身分現確認為Edward Shi，35歲，來自羅蘭岡（Rowland Heights），是公司員工，疑似華人。

警佐Michael Modica表示，嫌犯為Kevin Paredes，現年30歲，為死者任職公司的前員工，過去兩周內剛遭解雇。他們在停車場發現了與嫌犯特徵相符的Paredes，於是立即拘捕了他。