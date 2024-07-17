洛縣工業市槍擊案 死者疑是華人 兇嫌關押中
洛縣警方於15日（周一）上午約9時接到一家物流運輸公司槍擊事件報案後，趕往工業市（City of Industry）的Gale Avenue 18600號街區The Concourse Plaza，發現一具男屍，其上半身有明顯槍傷。死者身分現確認為Edward Shi，35歲，來自羅蘭岡（Rowland Heights），是公司員工，疑似華人。
警佐Michael Modica表示，嫌犯為Kevin Paredes，現年30歲，為死者任職公司的前員工，過去兩周內剛遭解雇。他們在停車場發現了與嫌犯特徵相符的Paredes，於是立即拘捕了他。
Paredes目前關押於雙塔監獄（Twin Towers Correctional Facility），保釋金200萬美元。此次槍擊似乎是衝著被害者去的，作案動機不明，仍在調查中。警方呼籲知情者與他們聯絡提供線索。可致電洛縣警局凶殺科，電話323-890-5500；也可以致電1-800-222-TIPS (8477)，使用P3Tips手機應用程序，或訪問lacrimestoppers.org匿名提供線索。
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