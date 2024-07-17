我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

洛縣工業市槍擊案 死者疑是華人 兇嫌關押中

洛杉磯訊
工業市物流運輸公司員工命案現場，確認死者Edward Shi來自羅蘭岡，疑似華裔。（記者張庭瑜／攝影）
工業市物流運輸公司員工命案現場，確認死者Edward Shi來自羅蘭岡，疑似華裔。（記者張庭瑜／攝影）

洛縣警方於15日（周一）上午約9時接到一家物流運輸公司槍擊事件報案後，趕往工業市（City of Industry）的Gale Avenue 18600號街區The Concourse Plaza，發現一具男屍，其上半身有明顯槍傷。死者身分現確認為Edward Shi，35歲，來自羅蘭岡（Rowland Heights），是公司員工，疑似華人。

警佐Michael Modica表示，嫌犯為Kevin Paredes，現年30歲，為死者任職公司的前員工，過去兩周內剛遭解雇。他們在停車場發現了與嫌犯特徵相符的Paredes，於是立即拘捕了他。

Paredes目前關押於雙塔監獄（Twin Towers Correctional Facility），保釋金200萬美元。此次槍擊似乎是衝著被害者去的，作案動機不明，仍在調查中。警方呼籲知情者與他們聯絡提供線索。可致電洛縣警局凶殺科，電話323-890-5500；也可以致電1-800-222-TIPS (8477)，使用P3Tips手機應用程序，或訪問lacrimestoppers.org匿名提供線索。

物流運輸公司員工命案現場，確認死者Edward Shi來自羅蘭岡，應是華裔。（取...
物流運輸公司員工命案現場，確認死者Edward Shi來自羅蘭岡，應是華裔。（取自FOX11）

洛縣 槍擊 監獄

上一則

華社關注新法 專家籲加強親子溝通

下一則

建樁速度遠低買車 州府挨批不切實際

延伸閱讀

洛縣工業市槍擊案 死者疑似華人

洛縣工業市槍擊案 死者疑似華人
同類資產置換 華人投資利多 遵守規定避免觸法

同類資產置換 華人投資利多 遵守規定避免觸法
川普遭槍擊逃死 扁提319槍擊案 「遺憾」尚無交代

川普遭槍擊逃死 扁提319槍擊案 「遺憾」尚無交代
鄔西普醫師籲慢性病患定期回診

鄔西普醫師籲慢性病患定期回診
父親節表孝心 昌興代理推IWC萬國錶

父親節表孝心 昌興代理推IWC萬國錶
國會38區選情加劇 秦振國籌款會 300人慷慨解囊

國會38區選情加劇 秦振國籌款會 300人慷慨解囊

熱門新聞

矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
沙加緬度市公用電力局的網站指出，調溫器每提高兩度，冷氣的開支可以節省5-10%。（取自SCE）

冷氣到底要調幾度？ 調溫器設78度 真的會省電

2024-07-10 02:19
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
根據個人理財服務網站GoBankingRates的研究，100萬元退休金在加州平均只夠花12年左右。（取自Pexels）

100萬退休金 只夠加州12年生活

2024-07-09 02:19
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45
NU Car Rentals在評價網站Yelp上的得分為1.6，其中一星的比例壓倒性地高。（取自Yelp網站）

租車出遊小心有「坑」 還車前先拍照存證

2024-07-11 22:48

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」