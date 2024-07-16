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同類資產置換 華人投資利多 遵守規定避免觸法

記者啟鉻／洛杉磯報導
專家提醒，利用1031條款資產置換，須是同類資產。（圖／1031投資策略公司提供）
專家提醒，利用1031條款資產置換，須是同類資產。（圖／1031投資策略公司提供）

在美國稅法中有一條稱為1031條款「允許延期繳稅」。南加多位人士認為，1031條款可以讓投資人出售原有物業的增值部分無須再繳稅，而是到了物業脫手後才繳稅。對於鼓勵華人投資者擴大投資無疑大有好處。

所謂美國稅法中的1031條款，也稱同類資產置換法（Like-Kind Exchange），允許投資者在賣出投資用房產後，可以推遲繳納資本利得稅。但前提是必須將所得資金再投資同類型資產。需要提醒的是，為了充分利用這一條款，投資人需要充分了解條款內容，仔細計畫，還要遵守操作過程中所有規定，避免觸法。

YK集團總裁盧順興在公司運營中，也經歷過多次指點他人如何運用1031條款。他說，近年一位華人余先生在南加海濱購置了一棟價值500萬元的房屋用於出租，一年多租金收益是24萬元。由於還要交各項費用，以及房屋設施維修，最終個人所得也就是10餘萬元。因有了新的投資取向，就決定賣掉這套海濱物業，以720萬元出售，賺到了220萬元。但賺到的這些錢若要去繳稅，須繳納35%的資本利得稅，這位客戶不想繳納這筆稅款，想到擴大投資。就轉而投資一座正常運營的商場，價值720萬元，不必去繳納獲利220萬元的稅款77萬元。

盧順興表示，余先生購買了500萬元的海濱住宅，但一直用於出租，沒有自住，也屬於商業運營。他投資商場每年淨收入40餘萬元，投資商場後，反而收入變得更多。1031條款鼓勵擴大投資，也可理解為允許緩遲繳稅。這是在美國運營擴大投資最好的做法。

盧順興指出，出現意外情況是，投資的資產在商業運營中發生因地點不佳，經營不善，或者發生其他意外災害，導致不動產價值大幅貶值。所以在投資前一定要諮詢專業人士了解詳情。

河濱資深地產經紀周克蕙說，華人近年來在內陸應用1031條款的情況時常發生。首先必須要有經營的物業，然後通過出售再投資另一處價值更高規模更大的物業繼續經營。她表示，一位在羅蘭岡經營出租公寓華人業者，將20多年前以30餘萬元購買的公寓賣掉，價格是198萬元。然後又在河濱市投資另一處單位更多的公寓出租。這樣的資產置換不必為獲利160萬元的繳稅，他新投資的公寓價格是200萬元。她鼓勵華人應多多利用這個條款。如果這位業者最終選擇退休養老，放棄擴大投資，出售這棟公寓，那就要繳稅了。

對房地產投資頗有研究的羅蘭學區教委陳正治表示，他移民美國後，曾有過兩次應用1031條款擴大物業投資的經歷，體會是，投資者首先要弄清法條內容，否則經辦人出現差錯就無法及時糾錯，影響整個投資過程。所以提醒投資者有再投資想法時，務必拿出時間充分準備，只有這樣才能在各個步驟上不出問題。

曾經營有機農場的徐仕林也表示，他的一位華裔友人多年前曾賣掉一處地塊，轉而投資養老設施，也是利用的1031條款。所以，充分利用該條款鼓勵擴大投資的優勢，進而在美國不斷發展事業的華人大有人在。

遼寧商會會長任成勇也表示，最終還是要由稅務機關合計統計繳稅，所以投資過程要符合法規。

投資 華人 南加

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同類資產置換最大化增值 可諮詢專業人士

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