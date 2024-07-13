輕微追尾私了事後遭索償 車險經紀：留足證據免被訛詐

被史女士追尾的車輛外觀看上去安然無恙，儘管對方在事故發生時表示沒事，當晚聯繫史女士索賠急診室費用。（受訪者提供）

在南加公路上遭遇車輛碰撞並不稀罕，有些時候因損害較小，涉事雙方會選擇私了，卻可能帶來隱患。車險 經紀人建議，一定要留足信息與證據，以避免更複雜的糾紛。南加華人 史女士近日出行就遇上輕微車禍，儘管雙方車輛都無明顯擦痕，卻還是讓史女士惶恐了一段時間。

7月初，史女士和男朋友從洛杉磯自駕到俄勒岡州波特蘭市旅遊，當他們駕車行駛在一個風景優美的下坡路段時，前方車輛突然急煞車，史女士反應不及，撞上前車的尾部。由於當時車速很慢，兩車並沒有造成嚴重損壞。驚魂未定的兩位司機迅速下車檢查，對方車輛沒有出現任何撞擊痕跡。

兩人互相交換了電話號碼，史女士提出可以報警，但對方表示不需要警察介入，也沒有要求交換保險 信息。史女士是第一次遭遇車禍，看對方很好說話，以為這件事就此結束。然而，當晚回到酒店後，史女士收到了一條讓她措手不及的短信。對方在短信中表示，自己感到身體不適，懷疑是腦震盪，需要去急診，並要求史女士提供保險信息以支付醫療費用。

史女士的男朋友曾有過類似經歷，立刻警覺起來，不建議史女士給出保險信息。男友表示，他曾在一次小的追尾事故中，對方不停地要求保險公司支付誤工費和醫療費，他擔心這次會重蹈覆轍，被對方敲詐。史女士最終決定聽從男友的建議，沒有回覆對方的要求，所幸對方也沒有再進一步追問。

事後，史女士心中仍然存有疑慮，於是諮詢了一位律師朋友。律師朋友告訴她，當時她的處理方式不夠完善，建議她在發生交通事故時，應該儘量拍照存證，並提交給保險公司進行專業評估。律師朋友還指出，史女士畢竟是追尾方，應向對方提供保險信息，不然對方可以報警處理；並建議，如果事故情況稍嚴重，應立即報警，避免日後產生不必要的糾紛。律師朋友分享了一個被追尾的案例，當時肇事者提供的名字和保險信息都是假的，導致被追尾者索賠困難，這讓史女士更加堅定了報警的重要性。

State Farm的華人車險經紀人Caesar Ding也提供了專業建議。他強調，發生車禍時，應首先交換保險和駕照等官方證件信息，不要只留下姓名和電話。不管是否自己的責任，都應拍攝碰撞部位和現場位置的照片，可幫助車險經紀人分析責任歸屬。Caesar認為，報警雖可有效防止被訛詐，但警察可能不會出警處理輕微擦撞，所以報警未必能解決問題。

Caesar指出，在他受理的案件中許多華人喜歡私了，但這種方式容易留下隱患。如果私了過程中沒有書面記錄，即便已支付賠償金，對方仍可能事後追加賠償。他建議，如果擔心對方提供假信息，可在事故現場拍下對方車牌號，在收到假信息後報警處理。雖然警方可能不處理輕微交通事故，但通常會對假信息案件進行調查。

Caesar強調，即便是小事故，也要留足證據，無論是肇事者還是被撞者。像史女士遭遇對方要求醫療索賠，很難斷定真假，因為有時車禍造成的人體傷害很難立刻顯現。因此，在Caesar受理過的案件裡，許多被撞者會找律師起訴人身傷害。被撞的一方即便當時感覺身體沒問題，也不要掉以輕心，如果事後身體出現狀況，有權按規定索賠。