州法：禮卡餘額10元以下 可兌換現金

Home Depot同意往後餘額少於10元的禮物卡都可兌現。（美聯社）

加州 消費者保護法規要求，禮物卡餘額低於10元時，零售業者應同意將額度變現，但Home Depot先前卻不願讓客人變現，因此遭洛杉磯 縣檢察官提告。最新發展是，Home Depot近日希望和解，除了支付75萬元的罰鍰外，還將加強加州分店的員工訓練，接受禮物卡小額兌現。

洛縣 檢察長賈斯康（George Gascón）表示，訴訟意在保護消費者權益，萬一真的需要現金，可以在10元之內向店家兌現，取回已經支付的小額款項，因此檢方不會坐視零售業者藐視法律的行為。

KTLA電視台報導，和解條件為，Home Depot並非故意違法，且全程配合調查，並將承諾改善兌現問題。75萬元的罰款將用於支付民事罰鍰與各縣檢方的調查費用。參與調查的除了加州各縣檢方的消費者保護部，還有洛杉磯縣的消費者暨商業事務部（Department of Consumer and Business Affairs）。

Home Depot並同意洛縣高等法院的要求，即刻改善禮物卡兌現的問題。Home Depot的處置方式之一是，訓練並要求櫃台員工，在禮物卡餘額確實少於10元時，必須無條件兌現。另外，在Home Depot發行的禮物卡、銷售網頁上必須標明退款說明。