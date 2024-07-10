我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

聖地牙哥繼橙縣後 二手房中間價跨過百萬元

記者啟鉻／聖地牙哥報導
在聖地牙哥縣要租這樣的移動屋住宅，月租金至少2100元。（居民提供）
在聖地牙哥縣要租這樣的移動屋住宅，月租金至少2100元。（居民提供）

南加州聖地牙哥縣（San Diego County）5月房價達到新高點，成為繼橙縣後跨過百萬元二手房中位價門檻的縣區。資深地產經紀袁立功表示，房價新高表明在當前利率攀高的情況下，當地房源仍非常緊張，市場競爭激烈。

根據CoreLogic近期公布的數據，聖地牙哥縣5月二手獨立屋中位價格首次達到了100萬1500元，較4月份修訂後的98萬5000元有所上升。這是該縣的歷史新高，與橙縣一起成為南加州房價超百萬元的縣域地區。

聖地牙哥縣整體房價中位數，包括新屋、二手房和公寓，也在5月創下新高，為89萬8000元，較去年上漲10.9%。袁立功表示，主要原因是由於待售房屋有限，且市場競爭激烈。一些專家認為獨立屋房價達到這一里程碑不可避免。

聖地牙哥房地產分析師古德曼（Goldman）也指出，只要買家多於賣家，房價自然會繼續上漲。根據Redfin的數據，2023年中期，91.8%的美國抵押貸款持有者的利率低於6%，這使得他們不太可能想要置換房屋去承擔如今7%上下的抵押貸款利率，這就導致房屋市場供應的庫存量偏低。

Redfin數據也顯示，5月份約有4500套房屋待售，雖高於今年年初約3000套的低點，但仍低於歷史平均水平。

資料顯示，二手獨立屋占據了聖地牙哥縣房地產市場的主要部分，占5月房屋銷售總量的60%。而新建房屋對市場影響甚微；據建築行業研究委員會的數據，2023年聖地牙哥縣新建1225棟獨立屋，相比先前水平大幅減少。

未來的聖地牙哥屋主是否都會選擇住在聯排別墅和公寓中？古德曼認為，這種說法有待商榷，因為獨立屋仍是最受歡迎的房屋類型。但他也指出近期數據顯示，房屋面積正在變小。根據美國人口普查數據，2024年前三個月，新建獨立屋的中位面積為2140平方呎，較2023年同期的2256平方呎有所減少。

也有地產專家表示，目前人們已經習慣了高利率的新常態。以往3%的抵押貸款利率，現在已經幾乎成為一種都市傳說。根據Mortgage News Daily報導，截至2024年5月底，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為7.17%，隨後降至7.08%。而2021年5月的平均利率僅為3.13%。

據測算，假設二手獨立屋的售價為5月中位價格100萬1500元，按照20%的首付計算，月供大約為5850元。相比之下，根據2021年5月利率計算，當時的月供大約為3860元。

袁立功補充，目前的房價導致弱勢群體居住條件壓力很大，房租偏高，生活成本增加；部分居民會前往周邊房價較低地區尋找適合居所，也會對通勤族造成困擾。

利率 房價 聖地牙哥

上一則

極端高溫 加州10年損失逾77億元

下一則

洛縣委增至9席 11月公投

延伸閱讀

洛縣-橙縣買房成本 家庭年收入10倍

洛縣-橙縣買房成本 家庭年收入10倍
獲關鍵撥款 南加6縣平價房建設續推進

獲關鍵撥款 南加6縣平價房建設續推進
橙縣國慶遊行 僑胞展現台灣文化

橙縣國慶遊行 僑胞展現台灣文化
大熊貓雲川、鑫寶適應良好 聖地牙哥動物園特製「美國版」窩窩頭

大熊貓雲川、鑫寶適應良好 聖地牙哥動物園特製「美國版」窩窩頭
久違了 聖地牙哥喜迎2隻大熊貓

久違了 聖地牙哥喜迎2隻大熊貓
雲川、鑫寶抵美 開啟新一輪熊貓外交…落戶牠母親出生地

雲川、鑫寶抵美 開啟新一輪熊貓外交…落戶牠母親出生地

熱門新聞

好市多計畫與Thrive Living合作，在南洛杉磯進行住商混合計畫，開發一棟800單位公寓樓與好市多。（Thrive Living／Desert Sun）

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

2024-07-07 19:27
中國遊客被DoorDash司機撞，案發現場一片狼藉，家屬近日達成和解。（KTLA電視台）

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

2024-07-04 18:53
受害者在現場接受治療，案件仍在調查中。(NBCLA)

洛加大宿舍女生深夜遭性侵 嫌犯已被捕

2024-07-06 17:02
祖父母照顧孩子多年，華人父母失去監護權。此為示意圖。（Unsplash.com）

祖父母在美照顧孩子多年 華人父母竟失去監護權

2024-07-07 21:55
該購物中心頗受華人喜愛，不少當日出入商場和附近的華人在社媒上發文表示驚嚇（截圖自小紅書）

南加華人愛去商場遭持槍搶劫 外國女遊客被碾死

2024-07-03 18:25

華人愛借親友名買房 卻慘遭對方玩失聯

2024-07-03 23:36

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了