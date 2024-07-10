聖地牙哥繼橙縣後 二手房中間價跨過百萬元

在聖地牙哥縣要租這樣的移動屋住宅，月租金至少2100元。（居民提供）

南加州聖地牙哥 縣（San Diego County）5月房價 達到新高點，成為繼橙縣後跨過百萬元二手房中位價門檻的縣區。資深地產經紀袁立功表示，房價新高表明在當前利率 攀高的情況下，當地房源仍非常緊張，市場競爭激烈。

根據CoreLogic近期公布的數據，聖地牙哥縣5月二手獨立屋中位價格首次達到了100萬1500元，較4月份修訂後的98萬5000元有所上升。這是該縣的歷史新高，與橙縣一起成為南加州房價超百萬元的縣域地區。

聖地牙哥縣整體房價中位數，包括新屋、二手房和公寓，也在5月創下新高，為89萬8000元，較去年上漲10.9%。袁立功表示，主要原因是由於待售房屋有限，且市場競爭激烈。一些專家認為獨立屋房價達到這一里程碑不可避免。

聖地牙哥房地產分析師古德曼（Goldman）也指出，只要買家多於賣家，房價自然會繼續上漲。根據Redfin的數據，2023年中期，91.8%的美國抵押貸款持有者的利率低於6%，這使得他們不太可能想要置換房屋去承擔如今7%上下的抵押貸款利率，這就導致房屋市場供應的庫存量偏低。

Redfin數據也顯示，5月份約有4500套房屋待售，雖高於今年年初約3000套的低點，但仍低於歷史平均水平。

資料顯示，二手獨立屋占據了聖地牙哥縣房地產市場的主要部分，占5月房屋銷售總量的60%。而新建房屋對市場影響甚微；據建築行業研究委員會的數據，2023年聖地牙哥縣新建1225棟獨立屋，相比先前水平大幅減少。

未來的聖地牙哥屋主是否都會選擇住在聯排別墅和公寓中？古德曼認為，這種說法有待商榷，因為獨立屋仍是最受歡迎的房屋類型。但他也指出近期數據顯示，房屋面積正在變小。根據美國人口普查數據，2024年前三個月，新建獨立屋的中位面積為2140平方呎，較2023年同期的2256平方呎有所減少。

也有地產專家表示，目前人們已經習慣了高利率的新常態。以往3%的抵押貸款利率，現在已經幾乎成為一種都市傳說。根據Mortgage News Daily報導，截至2024年5月底，30年期固定利率抵押貸款的平均利率為7.17%，隨後降至7.08%。而2021年5月的平均利率僅為3.13%。

據測算，假設二手獨立屋的售價為5月中位價格100萬1500元，按照20%的首付計算，月供大約為5850元。相比之下，根據2021年5月利率計算，當時的月供大約為3860元。

袁立功補充，目前的房價導致弱勢群體居住條件壓力很大，房租偏高，生活成本增加；部分居民會前往周邊房價較低地區尋找適合居所，也會對通勤族造成困擾。