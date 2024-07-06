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San Clemente戶外寫生賽 2華人脫穎而出

記者朱敏梓／洛杉磯報導
陳薈民和他的獲獎畫作。（受訪者提供）
陳薈民和他的獲獎畫作。（受訪者提供）

第22屆San Clemente戶外寫生比賽於近日圓滿落幕，頒獎典禮於6月22日（周六）舉行。來自全美各地的百餘位藝術家齊聚一堂，共襄盛舉。在這次比賽中，兩位華人畫家陳津津（Ginger Chen）和陳薈民（Hermann Chen）再度為華人社群爭光。

在本次大賽中，陳津津的水彩畫作品榮獲第三名，陳薈民的油畫作品也獲得優勝獎。值得一提的是，這兩位畫家在2018年和2019年的比賽中曾分別榮獲雙首獎，顯示他們的實力及在主流藝壇的影響。陳薈民表示，該繪畫比賽每年都匯集了來自全美各地180至200名的畫家，競爭激烈，華人畫家在這些比賽中獲獎不易，希望能通過這種方式將華人藝術帶入主流社會。

在2023年7月的聖地牙哥Oceanside戶外寫生節（Oceanside Plein Air Festival）中，陳薈民在全國200多位參賽者中脫穎而出榮獲大獎，他獲得了San Luis Rey Mission快速繪畫比賽的第二名和寫生比賽的第三名，陳津津則獲得優秀獎。

陳津津30多年前從台灣移民美國，從小熱愛繪畫，是美國女藝術家協會（AWA），美國西部水彩協會（WWS）等主流畫家協會的「重量級會員」（signature membership）。她曾在2018、2019年連續兩年獲得San Clemente Paint Air寫生與速寫第一名。陳薈民擁有50多年的繪畫教學經驗，在海內外舉辦過多場畫展。他的畫作風格嚴謹且具邏輯思維，同時不失視覺及現代的趣味。

陳薈民表示，華人通常在藝術教育方面不足，洋人則比較注重從小對孩子的藝術熏陶，像是他們會在家中掛原創畫家的畫作，在生活中陶冶孩子的情操。他建議大家平時有空時可以多去畫廊看畫，既可以培養孩子的藝術美感，也可以作為生活的調味劑。

此外，W.W.A水彩畫會將於7月份在橙縣新港灘（Newport Beach）舉行年度畫展，陳津津的作品也將參展。本次她參展的水彩作品極具張力和穿透感，有興趣的民眾可以前往欣賞。

陳津津的水彩畫作品在San Clemente戶外寫生比賽中榮獲第三名。（受訪者提...
陳津津的水彩畫作品在San Clemente戶外寫生比賽中榮獲第三名。（受訪者提供）

華人 聖地牙哥 橙縣

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