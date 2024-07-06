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向稅務機關申報詐騙損失 要有翔實紀錄

記者楊青／洛杉磯報導
不小心踏入龐氏騙局的投資人，可根據「國內稅收法」，將損失列為盈利交易的盜竊損失扣除 ，但前提是主要詐騙者受到刑事指控，且須遵循相關報告及文件要求。（本報資料照片）
不小心踏入龐氏騙局的投資人，可根據「國內稅收法」，將損失列為盈利交易的盜竊損失扣除 ，但前提是主要詐騙者受到刑事指控，且須遵循相關報告及文件要求。（本報資料照片）

近年各種名目的詐騙案層出不窮，聯邦和地方稅務部門對受害人的損失稅務減免也各有不同。

資深會計師楊逸凡表示，龐氏騙局、網路詐騙／殺豬盤、網路釣魚騙局受害人所獲得的稅務扣除都有不同。其中一度猖獗的龐氏騙局，是近年華人社區常見的投資欺詐，早期投資者的回報，是用新投資者的資金支付的，而不是透過合法業務運營獲得的利潤。這種騙局需要不斷吸引新的投資來維持支付，當無法吸引足夠的新投資者時，騙局就會崩潰。

她表示，根據「國內稅收法」第165(c)(2)條，龐氏騙局的損失，可以作為因盈利交易中產生的盜竊損失扣除。美國國稅局提供的「2009-20號稅收程序」中的安全港規程允許簡化扣除額。符合龐氏騙局的主要條件，包括主要詐騙人必須受到刑事指控，納稅人必須遵循特定的文件和報告要求。

網路詐騙／殺豬盤，則通常涉及詐欺者透過承諾高回報，來引誘受害者，尤其是透過虛假的投資平台，特別是涉及加密貨幣。受害者被引誘投資於看似合法的機會，但一旦投入大量資金，詐欺者就會消失。

根據「國內稅收法」第165條，虛假陳述／殺豬盤的損失可以作為盜竊損失處理。受害者必須提供詳細的文件，例如交易紀錄、通訊紀錄和警報紀錄，以證明損失。與龐氏騙局不同，虛假陳述／殺豬盤沒有特定的安全港規程，正確記錄詐欺及其影響對於申報扣除額至關重要。

楊逸凡表示，網路釣魚詐騙，則是指透過偽裝成可信賴的實體，發送電子通訊或電話，試圖取得敏感資訊，如使用者名稱、密碼和信用卡詳情。電匯詐騙也屬於這一類，詐欺者透過偽裝成可信賴的實體，誘使個人或企業將錢轉移到詐欺者的帳戶。

她表示，網路釣魚和電匯詐騙的損失可以根據「國內稅收法」第165條作為盜竊損失處理。需要提供適當的文件，如警報紀錄、詐欺通訊的證據和財務報表。受害者必須證明損失直接源於詐欺活動，以申報扣除。

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