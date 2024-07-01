夏季旅遊 飯店科技元素吃香 邊工作邊玩模式也漸盛行

酒店業者租用送餐酒機器人，比雇員工划算。(取自Pexels/Pavel Danilyuk)

旅客偏好酒店高科技元素，同時喜歡邊工作邊度假的模式，今年的夏季旅遊呈現新的潮流。 根據Travelandtourworld網站，暑假旅行熱潮正在如火如荼地進行，四分之三的旅行者觀察到，美國人在2024年更加重視旅行。

旅客對酒店高科技元素的服務更加看重，根據由飯店雲端 供應商Mews委託進行的一項調查顯示，近80%的旅客願意入住配備全自動前台，或自助服務亭的酒店。此外，超過40%旅客更喜歡透過酒店網站、應用程式或數位資訊亭辦理入住。這項調查涵蓋2000名參與者，其中客人和酒店工作人員各占一半。調查強調，酒店工作人員預計客人在住宿期間使用高科技手段的人數將會增加，透過數位方式辦理入住的頻率會更高。36%旅客承認使用人工智慧進行旅遊推薦，43%旅客希望客房內配備智慧家庭設備，34%希望無鑰匙客房進入，24%旅客希望能數位點餐。

機器人業者陳先生表示，現在客人只要在房間裡掃描二維碼選擇機器人送餐，他們的機器人就能幫客人拿飲料和餐品，租借一個機器人每個月只需要1000元，對酒店來說，比人工划算很多。

邊旅行邊工作也成為潮流，80%美國專業人士願意在飯店遠距工作，其中69% 的人喜歡在飯店房間遠距工作，25%的人選擇在飯店泳池或水療中心，近25% 的人選擇飯店酒吧或餐廳工作。調查也發現，商務旅行會導致休閒停留時間延長。近一半（48%）的受訪者將工作旅行變成假期。近三分之一 （29%）的美國就業 者承認在度假期間遠距工作但沒有通知老闆，52%的人會利用假期進行遠距工作。

在外州工作的李小姐夏季來南加 一邊度假一邊工作，她說，白天按照正常作息在酒店上班，下班後就在南加當地見朋友度假。現在遠距離工作，讓邊工作邊度假成為可能，也讓工作變得有意思起來。她選酒店最看重的是網路夠快和穩定，這讓她在哪裡工作都可以。