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武裝盜竊集團鎖定華人區？巴沙迪那1天3搶案

洛杉磯訊
在巴沙迪那市鄰近街區，一天發生三起搶劫案，其中一起發生在Trader Joe's超市外。（取自KTLA）
在巴沙迪那市鄰近街區，一天發生三起搶劫案，其中一起發生在Trader Joe's超市外。（取自KTLA）

華人聚集區巴沙迪那（Pasadena）市近日發生了一系列持槍搶劫事件，讓居民們感到惶恐不安。當地警方認為，這幾起持槍搶劫案之間存在關聯，似乎都指向同一個武裝作案集團。

3起搶劫案都發生在6月27日（周四）。在第1起搶劫案中，1名73歲的女子在North Rosemead Boulevard 400號街區的Trader Joe's超市外被搶。事件發生在下午4:30左右。當她站在自己的車旁時，兩名男子拿著手槍威脅她交出錢包，最後搶走了她的手提包。兩名嫌犯登上1輛由第3名嫌犯駕駛的車輛迅速離開現場。

第2起搶劫案發生在East Foothill Boulevard 3500號街區的銀行ATM機前，時間大約是上午10:20。1名男子正在將錢存入自己的帳戶，突然有兩名男子接近他。其中一人持槍，要他交出錢，並搜查了他的外套和褲袋。他們搶走了他的錢包和車鑰匙，然後跳上一輛由另一名男性嫌疑人駕駛的車輛逃逸。

第三起事件發生在一個加油站，時間大約是晚上9:30。一名收銀員正在櫃檯後工作，突然一名戴著面具的男性嫌犯走進了店內，受害者說， 「他突然要求我交出收銀機裡所有的錢」， 「我沒有喊叫，只是質問他說，為什麼我要把錢給你？」這時嫌犯掏出一把槍威脅他說：「我現在開始數，如果你不交出錢，我就直接開槍打你。」

警方認為，三名嫌疑人參與了針對銀行和Trader Joe's受害者的兩起搶劫案。對於加油站搶劫案，雖然涉及一名持槍男子，但是否與其他案件有關尚不清楚。警方未提供嫌疑人的具體描述，但據悉他們的逃逸車輛可能是一輛舊的本田SUV。

Trader Joe's搶劫案的受害者Mary Ann Hierman說道：「我非常驚訝，我以為我們這裡是安全的，但情況變得糟糕了。」她現在不再攜帶手提包，而是將錢包放在口袋裡確保安全。

巴沙迪那警方提醒民眾，如果遭遇搶劫，不要反抗，盡量配合，因為損失財產總好過失去生命。

Trader Joe's 加油站 Boulevard

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